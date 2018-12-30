凌晨1时须结束营业·隆夜店业者喊反对 上百名隆市夜店业者对娱乐场所限制在凌晨1时结束营业的措施表示反对，同时也呼吁政府在听取他们的意见及心声后，能“收回成命”！

由隆市夜店业者所组成的夜店业者组织召开新闻发布会，表达对政府有意限制娱乐场所仅能营业至凌晨1时的反对立场。前排左四起为马兹兰、斯瓦奈尔、罗伊、黄志慧及本姆尼贝迪。（图：星洲日报）

（吉隆坡29日讯）上百名隆市夜店业者对娱乐场所限制在凌晨1时结束营业的措施表示反对，同时也呼吁政府在听取他们的意见及心声后，能“收回成命”！

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他们也组成“夜店业者组织”（Kumpulan Pengusaha Hiburan Malam），并于今日召开新闻发布会表达立场，认为有关措施不仅对他们的生意造成一定的影响，甚至也会对国家的经济、文化及生活等各方面带来冲击。

他们也将会在近期内呈交备忘录给联邦直辖区部长卡立沙末，向对方反映业者们的心声及意见。

业者：料流失逾80%生意

夜店业者组织代表罗伊士华拉兹、拿督斯瓦奈尔、本姆尼贝迪、马兹兰、黄志慧及柳代鑫在新闻发布会上异口同声表示，吉隆坡市政局是于日前召开一场听证会，听取隆市娱乐场所业者提出营业时间限制至凌晨1时的建议，以及收取业者的意见。

他们指出，业者们当时已向市政局表达反对；当局也表示将会把有关意见提呈给联邦直辖区部长，并在最终决定出炉后再作通知。

他们说，虽然这项措施依然在建议阶段，尚未有确实的定案，惟他们在听证会后决定组织起来，联合对部长、市长及吉隆坡市政局表达他们的立场。

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他们质问，他们的顾客通常在晚上11时甚至是午夜12时才上门，若在凌晨1时就需关门结束营业，试问他们又如何做生意？

“如果要我们在凌晨1时就结束营业，预计会造成超过80%的损失。”

他们也申诉，市政局也向申请娱乐场所执照的业者征收高额抵押金，今年的抵押金已提升至5万令吉。

希望维持原本营业时间

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罗伊表示，他们并没有要求要24小时营业，而是希望当局能让他们依照原本的营业时间，且位于市中心的娱乐场所在没有影响到居民的情况下，应该被允许营业至凌晨3时甚至是清晨5时。

他说，目前不同的执照有不同的营业时间，包括有的是在凌晨2时或3时结束营业，有的则可营业至清晨5时。

他也说，限制营业时间须在凌晨1时结束“牵一发动全身”，除了他们的生意下滑之外，其他涉及的行业如乐队（live band）等均会受影响。

此外，他说，在生意下滑下也会造成削减人手的情况；目前约有6万余人在这个行业工作，相信届时会造成约千人失去工作。

斯瓦奈尔：无法接受新措施

斯瓦奈尔指出，无论是国人或是外国游客，通常都是在晚餐结束后才会前往娱乐场所纾解压力或是继续玩乐；而当局强制要在凌晨1时结束营业的措施，无法被接受。

他透露，根据报道，啤酒制造商甚至为国内生产总值（GDP）贡献高达37亿令吉；因此，上述措施定会为国内的经济带来影响。

他也说，在实施有关措施下，也难免出现有业者不遵从，导致非法娱乐场所的出现，因此他质问政府何不允许他们延长营业，并给予监督以杜绝非法活动出现。

黄志慧：助打造隆市更多姿多彩

黄志慧则说，娱乐场所的存在都是希望能协助将隆市打造为一个更吸引游客的地方，目前吉隆坡的娱乐较邻近的城市，包括泰国曼谷、印尼雅加达和新加坡等都来得逊色，这些城市的娱乐场所可是被允许营业至凌晨3时或以上。

“此外，我们也要照顾年轻一代，让他们在工作之后也有地方可以消遣及纾压。”