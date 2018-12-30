瓜迪奥拉：坚信自己的足球哲学 “根据我的经验，球队输球后，每个人都应该及时反省，更加努力。之后，一切又会走上正轨。”他说。

（图：法新社）

（英国‧伦敦30日讯）据外媒报道，英超曼市主帅瓜迪奥拉坚称，虽然曼市近况不佳，但他不会改变球队的踢法。

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近4轮英超比赛，曼市输了三场。这让他们从榜首落到第三名，大幅提升了卫冕的难度。接下来8天，曼市将先后在英超赛场迎战南安普顿和榜首的利物浦，足总杯赛场还将对决罗瑟汉姆。

29日，在曼市与南安普顿的赛前新闻发布会上，瓜迪奥拉对球队近况作出回应。“根据我的经验，球队输球后，每个人都应该及时反省，更加努力。之后，一切又会走上正轨。”他说。

瓜迪奥拉说，就算曼市输掉接下来三场比赛，他也不会改变高位逼抢、快速传切的踢法。“我为甚么要（改变踢法）？就因为我输了两场比赛？不可能的，这样的改变不会发生。”

“这么说不是因为我想标新立异，而是在捍卫我自己信仰的东西，我仍坚信自己的足球哲学。”瓜迪奥拉说。

对于卫冕前景，瓜迪奥拉并未表现得过于悲观。他表示，球队上半程已经拿了44分，如果下半程能拿同样的分数，至少球队“从数据上看有夺冠可能”。

在英超第16轮客场0:2不敌切尔西之前，曼市本赛季未尝败绩。第18轮和第19轮，曼市又连续不敌水晶宫和莱斯特。（新华社）