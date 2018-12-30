女子广场坠楼案·家属：非感情问题 针对昨日一名33岁女子，在双威金字塔购物广场一楼坠下不幸身亡一事，其家属李进福否认死者是因感情纠纷而寻亡，并指出亡妹疑是工作不愉快，方自寻短见。

（雪兰莪．巴生29日讯）针对昨日一名33岁女子，在双威金字塔购物广场一楼坠下不幸身亡一事，其家属李进福否认死者是因感情纠纷而寻亡，并指出亡妹疑是工作不愉快，方自寻短见。

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疑工作不愉快

他说，他的妹妹曾经跟大姐提起工作不愉快的事，因此不排除可能是工作纠纷。

死者哥哥李进福在接受《星洲日报》访问时表示，这一切发生得太突然了，其家人对胞妹的离世仍陷入悲伤的情绪中，无法平息。

他向记者透露，事发时妹妹（李彩恩，烘焙师）与其大姐正在双威广场逛街，随后两人便一同上厕所，大姐迟迟未见妹妹的踪迹，便在厕所内寻找，当发现妹妹不在厕所内时，便心急如焚的去商场外寻找，结果意外得知其妹妹在广场一楼坠楼，因此亲属并没有亲眼目睹其坠楼过程。

他说，不久前妹妹的女性朋友有致电给他，并把电话转交给妹妹，妹妹频频对他说：“哥，你不用来了”。

“我便发觉这不像是平常的她，并慰问她是否是在工作上有压力，也承诺隔天早上11时要与她一同去见公司经理，惟临时有事耽搁。

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“之前，我有接获妹妹公司经理的来电表示，妹妹在26日时突然没去上班，而且还退出公司群组，而妹妹身旁的朋友也觉得她不妥，便在27日传一则语音讯息给我，吩咐我关心妹妹的境况。”

没忧郁征兆

他补充，妹妹生前并没有任何忧郁的倾向，并表示妹妹生前还有一班好朋友伴她左右。

“而且她与我太太关系良好，不时会向她诉说心事，因此在此之前并没有发现妹妹有任何的异样。”

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随后，李进福向记者否认妹妹是因感情问题而选择轻生，并呼吁媒体勿引用网络上不实的言论做报道。