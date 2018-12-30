年薪达1.032亿美元‧ 美国最高收入CEO是大马人 美国企业公司多如牛毛，这些企业的首席执行员（CEO）的薪水有高有低，那么谁的收入是最高？根据数据提供商Equilar提供的资料显示，美国收入最高的CEO是大马华人陈福阳（Hock Tan），其年薪高达1.032亿美元（约4.286亿令吉）。

（华盛顿30日讯）美国企业公司多如牛毛，这些企业的首席执行员（CEO）的薪水有高有低，那么谁的收入是最高？根据数据提供商Equilar提供的资料显示，美国收入最高的CEO是大马华人陈福阳（Hock Tan），其年薪高达1.032亿美元（约4.286亿令吉）。

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65岁的陈福阳是美国博通（Broadcom）的首席执行员，他在去年11月跟美国总统特朗普总统会面时，表示要把在新加坡的总部搬迁到美国，成为美国媒体关注的人物之一。

排在第二名的是First Data（FDC）CEO弗兰克比西尼亚诺，他的年薪达1.022亿美元，只是比陈福阳略微少一点。

Live Nation Entertainment（LYV）CEO迈克尔‧拉皮诺位居第三名，年薪约7060万美元。