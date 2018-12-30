英贸长：国会若否决‧“脱欧或逾半几率被叫停” 距离英国脱欧仅剩3个月的时间，“脱欧”协议最终能否获得国会通过，前景依然堪忧。英国贸易部长法克斯表示，若国会下月否决伦敦与欧盟达成的分手协议，那英国脱欧有一半的可能性会被叫停。

（英国‧伦敦、布鲁塞尔30日讯）距离英国脱欧仅剩3个月的时间，“脱欧”协议最终能否获得国会通过，前景依然堪忧。英国贸易部长法克斯表示，若国会下月否决伦敦与欧盟达成的分手协议，那英国脱欧有一半的可能性会被叫停。

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被视为脱欧派的领军人物的他告知《星期日泰晤士报》称：“如果我们不投票支持脱欧案，我不认为脱欧会有超过一半的概率。”

英国定于在3月29日正式脱欧，英国首相梅伊的脱欧协议仍陷入困境，衍生了从无协议脱欧、到取消脱欧的一连串可能性。本月稍早，梅伊坦承因协议难在国会闯关而延后表决，目前国会计划在明年1月14日当周进行表决。

欧盟主席：不企图让英续留欧

与此同时，欧盟委员会主席容克表示，欧盟尊重公投结果，不会企图让英国继续留欧，而是希望在英国国会通过脱欧协议后，立即开始讨论未来的双边关系。

他接受德国《星期日世界报》访问时表示，他假设英国将会脱欧。他也拒绝评论英国会否举行第二次公投，并称“这将交由英国人去决定。”

容克亦谈及欧洲所面临的其他挑战，并称他正针对贸易问题密切关注美国总统特朗普的动向。特别是汽车关税的问题，指若果美国总统特朗普遵守承诺，他当然会信任特朗普，反之亦然。

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容克又说，必须在明年5月欧洲议会选举前，解决欧盟日益分化的问题，强调不能够让民粹主义获胜，欧洲亦必须团结一致，打击来自中国及俄罗斯的骇客组织。