菲增冷门运动盼夺总冠军‧水下钩球将首亮相东运 两项冷门运动──障碍赛和水下钩球，将于明年在菲律宾东运会上首次亮相。

冷门运动水下钩球将于明年在菲律宾东运会上首次亮相。

（吉隆坡30日讯）两项冷门运动──障碍赛和水下钩球，将于明年在菲律宾东运会上首次亮相。

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东道主菲律宾在明年11月30日至12月11日的东运会将破纪录举办56个运动项目，而在根据东南亚运动会联盟（SEAGF）的章程，最少需要举办的运动项目只是22项。

在首次亮相东运会的障碍赛中，有6个小项，分别是两项100公尺10个障碍赛，两项400公尺赛道12个障碍赛和两项5公里20个障碍赛。

至于水下钩球，也被称为Octopush，在游泳池的底部进行，两支球队竞争用较短的球棍操纵球进入对方的球门。

电子竞技也被列入本届东运会举办项目，而其他冷门运动包括菲律宾武术（arnis）、巴西柔术（jiujitsu）、克拉术（kurash），桑搏（sambo）和地板球。

之前举办最多东运会运动项目的纪录，是2011年印尼东运会时的44项运动项目。

大马难复制上届成功

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国家体育理事会总监拿督沙巴威表示，增加冷门运动是东道主菲律宾要在两年一度的东运会上成为全场总冠军的策略。

他说：“大马在2017年吉隆坡东运会上成为全场总冠军的成功不应该被当作设定大马代表团在菲律宾东运会目标的标准。2019年东运会的目标应该依我们的现实水平设定。”

大马代表团在去年的东运会成为全场总冠军，赢得145金92银86铜，但我国很难在明年菲律宾东运会重复这一壮举，因为东道主已决定减少几项大马有望争取佳绩的运动项目。

沙巴威表示，目前大马代表团已有来自27项运动的434名运动员和95名教练进入第一阶段的东运会训练。