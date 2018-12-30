苏志威 蔡一智大解放·蔡一杰360度空翻 香港经典唱跳组合草蜢遵守“1年之约”的承诺，在2018年结束前，再度来马与大马歌迷以歌相会，一起迎接全新一年；虽然今年开唱日并非落在元旦前夕，但3子仍把演出气氛炒得非常炙热，把云星剧场变成云星舞池，其中苏志威和蔡一智还在台上“大解放”，隔层鱼网和薄纱，若隐若现，大秀锻练有方的健硕身材，让大家大饱眼福！

蔡一智（右）是此次巡演服装总监，精心杰作，带来不少惊喜，他在演出尾声也不甘寂寞，“大解放”秀身材！（图：星洲日报）

（彭亨．云顶高原30日讯）香港经典唱跳组合草蜢遵守“1年之约”的承诺，在2018年结束前，再度来马与大马歌迷以歌相会，一起迎接全新一年；虽然今年开唱日并非落在元旦前夕，但3子仍把演出气氛炒得非常炙热，把云星剧场变成云星舞池，其中苏志威和蔡一智还在台上“大解放”，隔层鱼网和薄纱，若隐若现，大秀锻练有方的健硕身材，让大家大饱眼福！

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草蜢在2018年结束前把《草蜢17385世界巡回演唱会》带上云顶云星剧场的舞台，与大马歌迷尽情唱跳整晚。虽然蔡一智、苏志威和蔡一杰已年过半百，但3子精力充沛，唱跳逾150分钟仍未见疲态，一口气唱跳超过24分钟舞曲组曲，更是色未变、气不喘，蔡一杰还身手敏捷来个360度翻空，体魄惊人。

3子自夸体力可以唱跳的时长，对于蔡一智和蔡一杰夸口的5、6小时一脸不屑的苏志威，指因为有大家的掌声，所以他可以跳32年，未料却被蔡一杰吐槽“草蜢明年34年了，你怎么会少跳2年呢？”苏志威即糗说“哎呀！算错数了！”

蔡一杰首次在大马献唱由他作曲的日文歌曲《One》。（图：星洲日报）

全场站起齐舞动



草蜢在演出开场即承诺“掌声越大声演出就加倍”，并落力带动观众情绪与炒热现场气氛，除斗帅斗人气，还大赞现场观众“全是21岁的年轻人”，逗得大家乐呵呵；无论是快歌或抒情曲，从头到尾就是要让大家处于亢奋状态，他们边唱《Loonely》边要全场玩人浪，看到大家投入玩人浪的可爱表情，让蔡一杰也忍不住边唱边笑场。

台上唱跳得起劲，台下虽蠢蠢欲动，却碍于“场规”，未敢放肆起身尽情释放热惰，蔡一杰在演唱《忘情森巴舞》前，即要保安通融放行，让大家站起来一起舞动，却不忘温馨提醒大家“站在原位跳就好”，还要大家给劳苦功高履行职责的保全鼓励掌声，非常暖心。

苏志威（右）的“鱼网透视装”，让全场哗然声四起，蔡一杰更羡慕赞说“没有多少男人可以这样穿！”（图：星洲日报）

献歌忆恩师梅艳芳

动感舞曲是草蜢的拿手好戏，他们亦有不少经典抒情曲，而12月30日是3子恩师梅艳芳逝世15周年忌日，为纪念恩师，他们特别把恩师的歌曲《假如我是男人》与《怎么天生不是女人》串连起来，特别献给天上的梅艳芳，蔡一杰轻轻一句“I miss you,Mui”更是流露他对恩师的无限思念。

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3子还大玩惊喜，要借现场观众的歌声，为刚于12月22日过55岁生日的经纪人林珊珊献唱《生日快乐》，还不忘调侃对方“恋爱大过天”的性格，打趣说“搞不好她等下会出来唱《恋爱大过天》！”而林珊珊也大方从后台现身向全场挥手致谢。