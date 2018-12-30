明日卸移民局总监职．慕斯达法料掌金融罪案中心 根据《透视大马》报道，政府严正看待每年有数十亿令吉非法资金外流的现象，并在上星期同意设立国家金融罪案中心，而慕斯达法阿里将宣布为有关机构的负责人。

慕斯达法卸下职务后，被调派领导刚成立的国家金融罪案中心。（马新社档案照）

（吉隆坡30日讯）来自布城的消息指出，移民局总监拿督斯里慕斯达法阿里明日卸下职务后，被调派领导刚成立的国家金融罪案中心（National Financial Crime Centre，NFCC），以打击非法资金外流问题。

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根据《透视大马》报道，政府严正看待每年有数十亿令吉非法资金外流的现象，并在上星期同意设立国家金融罪案中心，而慕斯达法阿里将宣布为有关机构的负责人。

有关机构预计于明年中全面投入运作。

一名知情人士说，“慕斯达法阿里在移民局的职务将在今年结束，然后调去这个新机构。”

另外两位来自政府的消息人士也证实了慕斯达法阿里的调动。

不过，慕斯达法阿里拒绝就此委任作出回应。

移民局将于明午在布城移民局举办移民局总监交接仪式。

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慕斯达法阿里在大马反贪会任职超过30年，原是反贪会副主席的他，于2016年7月受委为移民局总监。

他在同年9月接受媒体访问时说，他仍是大马反贪会官员，只是暂时藉调至移民局。

国家施政、廉政及反贪中心（GIACC）总监阿布卡欣于上周宣布成立国家金融罪案中心，有关机构将与反贪会、移民局、关税局及国家银行携手合作。

“为了确保设立国家金融罪案中心，政府同意成立一支由政府高官率领的特别工作队，以策划设立这个中心。”