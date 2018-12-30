奥运项目冠军占30%‧中国2018扫114个世冠 中国国家体育总局竞体司今日公布，在2018年冬奥会、世锦赛和世界杯（总决赛）中，中国队运动员在22个大项中获得114个世界冠军，共有43人次创、超、平32项世界纪录。

（中国‧北京30日新华电）中国国家体育总局竞体司今日公布，在2018年冬奥会、世锦赛和世界杯（总决赛）中，中国队运动员在22个大项中获得114个世界冠军，共有43人次创、超、平32项世界纪录。

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截至2018年11月25日，2018年中国运动员在冬奥会、世锦赛和世界杯（总决赛）中在22个项目上共获得114个世界冠军，分别是：滑冰（短道速滑）1个、滑雪（自由式滑雪）1个、射击12个、赛艇1个、举重7个、摔跤1个、拳击4个、田径5个、游泳（跳水）11个、体操8个、乒乓6个、羽球3个、跳伞2个、航空模型4个、围棋1个、国际象棋3个、武术20个（散打6个、套路14个）、潜水（蹼泳）16个、轮滑4个、五子棋1个、跆拳道2个、健美操1个。

其中，10个奥运项目共获得34个奥项世界冠军，占冠军总数的30%。分别是：滑冰（短道速滑）1个、滑雪1个、射击2个、举重6个、拳击1个、田径2个、游泳（跳水）8个、体操5个（体操4、蹦床1）、乒乓6个、羽球2个。

另外，2018年中国共有43人次创、超、平32项世界纪录，分别是：滑冰（短道速滑）1人次1项、射击23人次12项、举重14人次14项、田径1人次1项、游泳3人次3项、潜水（蹼泳）1人次1项。

改革开放以来，中国队运动员获得世界冠军数已达3428个，创、超、平世界纪录达1158次。