英超‧费尔米诺戴帽抢戏‧红军狂拆枪叫板曼市 “双红”在安菲德的对决自2014年起便连续6场至少踢进4球，阿申纳连续2年客场净负4球，在利物浦主场6年7场不胜。

利物浦在安菲德与阿申纳的“双红对决”取得淋漓尽致的胜利，强势迎接2019年和接下来与曼市的榜首大战。图示费尔米诺（左一）在进球后与队友趣怪欢庆。（图：法新社）

（英国‧利物浦30日讯）英超第20轮星期六上演“双红对决”，主队领头羊利物浦在先失1球下，最终以5比1击退阿申纳，费尔米诺戴帽抢戏，以1场淋漓尽致的胜利迎来2019年和接下来与曼市的“榜首大战”。

广告

“双红”在安菲德的对决自2014年起便连续6场至少踢进4球，阿申纳连续2年客场净负4球，在利物浦主场6年7场不胜。而原本备受期待的射脚榜前2名奥巴梅扬与萨拉赫的对决，最终被后者的队友费尔米诺以帽子戏法掩过锋头。

进攻大战在上半场便上演，2队开局先后错失良机后，阿申纳于第11分钟先驰得点，伊沃比与拉姆塞踢墙配合后，于左路低传门前，小将奈尔斯远点包抄飞身垫射破门，这也是他在枪手成年队的首次入球。

费尔米诺趁枪手失误破门反超

随后费尔米诺在阿申纳球员接连失误下连入2球，助利物浦逆转领先。第14分钟，萨拉赫带球切入禁区，扎卡从后倒地铲球拦截，接着利希施泰纳尝试解围却打在队友穆斯塔菲身上，反而弹向自家大门，费尔米诺跟进轻松将球推进龙门，并成功打破自己在安菲德的11轮进球荒。

2分钟后，托雷拉在中场失误被马内断球，费尔米诺接应后中路突破连过2名阿申纳中卫，最后面对门将冷静破门，利物浦2比1反超比分，费尔米诺超越前队友库蒂尼奥（41球），成为在英超进球最多的巴西人。

进攻势头一发不可收拾的利物浦，接下来在半场休息前再进2球。首先是在第32分钟，罗伯逊右路长传吊入禁区，反越位成功的萨拉赫插入禁区内直接将球做给马内，后者中路插上凌空推射破门，收下其近3场首球以及这赛季联赛第8球。

广告

萨拉赫13球追平奥巴梅扬

之后在上半场补时阶段，柏巴斯塔托普罗斯禁区底线附近从后绊倒萨拉赫，主裁判果断指向12码，萨拉赫主罚点球破网，以联赛第13球在进球榜上与阿申纳射脚奥巴梅扬平起平坐，同时连续3场联赛传射建功，2018年联赛35场进28球12助攻，而鎗手在上半场便以1比4大比分落后。

下半场第65分钟，科拉希纳在角球抢点时撞倒洛夫伦，阿申纳再度送点，这次由费尔米诺主罚命中，完成帽子戏法，这赛季联赛与马内和萨拉赫联手贡献28球，同时个人在英超总进球数增至43球。

联赛9连胜20场不败

利物浦能否不败夺冠？

广告

双方在这场比赛共射门23次，不过利物浦射正10次远超阿申纳（2次），令在控球率方面略占优势的鎗手最终溃败而归。

最终利物浦收下联赛9连胜，近2场进9球仅失1球，并在当天稍早前托登罕热刺落败下，现以17胜3和不败战绩领先群雄9分，累积54分在英格兰顶级联赛历史上仅次于2005/06赛季的切尔西（55分）和上赛季的曼市（58分），而当年后2这最终都成功拿下英超冠军。

阿申纳则近4场联赛1胜1和2败，现以11胜5和4负38分落后少赛1场的切尔西2分居第5名。

伊梅利引不败论

而阿申纳伊梅利在赛前提及的“利物浦能够不败完季”论，令人不禁回想起2003/04赛季温格旗下那支堪称“无敌”的枪手军团。

后防中坚坎贝尔与图雷、攻防核心维埃拉、创造力十足的飞翼皮雷斯和永贝里以及前线终结者亨利和博格坎普所组成的枪手军团，令阿申纳成为英超首支不败夺冠的球队，也是联赛跨赛季49场不败纪录保持者，期间战绩为36胜13平，共攻入147球，场均3球，可谓绝美的史诗篇章。

上赛季在英超写下无数纪录夺冠的曼市在第23轮客场倒在了利物浦脚下，无缘不败夺冠，如今这赛季至今强势无比的利物浦能够达成此神迹吗？

赛后谈话

克洛普（利物浦主帅）：感动萨拉赫让点

“这是一场开放的比赛，我们（利物浦）与阿申纳都采取了压迫式打法。不过，我们表现真的很好，做了想做的事，并切断了他们进攻间的联系。阿申纳进球后，我们仍保持冷静同时避免犯错，如此表现是世界级的。”

这场比赛上半场补时阶段，萨拉赫禁区内成功造点，当时已进2球的费尔米诺并未要求主罚。随后在下半场第65分钟，利物浦再度取得点球机会，这次萨拉赫主动让出，成就费尔米诺上演帽子戏法，此举令克洛普赞叹不已。

事实上，萨拉赫只要再进1球，便可在英超射脚榜上独占鳌头，如今他与阿申纳的奥巴梅扬及热刺的凯恩同以13球并列榜首。

克洛普说：“我几乎快要哭出来了，因为我知道萨拉赫是多么想要进球，这场景真是太美妙了。”

总结2018年，克洛普表示，“最关键的是我们展现出了积极的提升，因此这一年我真的没甚么好抱怨的。”

伊梅利（阿申纳主帅）：利物浦是我们榜样

“我们（阿申纳）开局取得了进球，但之后利物浦在进攻态势、决心以及能力上都展现出了提升，下半场的点球，更是彻底杀死了比赛。但是我们要让这样糟糕的结果激励我们，我们能拿出更好的发挥，能在防守端拿出更好的表现。”

他也指出，利物浦的进步非常大，阿申纳需要以此为榜样取得进步。

伊梅利也因赛前“认怂”表示利物浦能完成不败赛季，而引来鎗迷不满，并认为对阿申纳不败赛季的成就给予不足够的尊重。