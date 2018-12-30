客战豪门不胜成心魔‧枪手复苏之路漫漫 从早前22场不败“蜜月期”，到如今溃败安菲德，阿申纳想继续迈向复苏之路，主帅伊梅利得找出枪手客战豪门不胜的问题症结点。

当裁判指向点球点时，阿申纳双将穆斯塔菲（中）与柏巴斯塔托普罗斯（左）都气急败坏。（图：法新社）

（英国‧利物浦30日讯）从早前22场不败“蜜月期”，到如今溃败安菲德，阿申纳想继续迈向复苏之路，主帅伊梅利得找出枪手客战豪门不胜的问题症结点。

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阿申纳在温格时代后期与豪门对阵战绩持续疲软，欺善怕恶问题逐渐恶化，在上赛季的前6豪门小联赛里，枪手也敬陪末座，最终在英超排行榜中也屈居第6名，只能踢欧联。

这赛季伊梅利上任后，阿申纳前2场联赛连败曼市和切尔西，但之后在不败期间踢和利物浦和曼联，并战胜死敌托登罕热刺，似乎在豪门战中的表现有所进步。不过在周六客场惨败于红军后，枪手与豪门球队对战7平12负，19场不胜，而客战榜首球队也已7连败，仅进3球狂失22球，显示阿申纳在豪门对决中仍有很大的进步空间。

温格时代惨败重现

周六这场惨败，也令人不禁回想起阿申纳在温格时代的种种惨案。在安菲德进行的“双红对决”成进球飨宴在近年已是常态，但落败的一方总是阿申纳。枪手近6季联赛作客对战利物浦2和4负不胜，虽进了8球，但同时也失了22球，上赛季也以0比4大败。

除此之外，枪手在2016/17赛季欧冠16强2战拜仁皆以1比5溃败、2011年8月在老特拉福狂输2比8、2014年3月作客切尔西0比6大败等等，皆是枪迷们不堪回首的过去。这赛季在伊梅利治下表现有所改善的阿申纳，在近期一阵后卫伤病潮狂袭下，后卫组默契与状态调整不佳下，导致老毛病再犯，在周六遭利物浦横扫。

度过寒风彻骨的12月，伊梅利能否助阿申纳解决对阵豪门战绩疲软和防守顽疾，带领枪手迎接2019年春天的曙光？