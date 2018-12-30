热刺意外遭狼噬咬‧波帅：我们用错战术 此役热刺先在第22分钟靠凯恩进球，其后突然失准，未能创造出具威胁埋门，结果被狼队反败为胜。

福尔罕的卡马拉（右）争抢点球踢，却被哈德斯菲尔德门将罗斯尔扑下，让主帅拉尼利赛后愤言想杀了他。（图：美联社）

（英国‧伦敦30日讯）此前连续两场狂胜对手（5比0胜伯恩茅斯、6比2胜埃弗顿）的托登罕热刺，却在周六英超“阴沟翻船”，以1比3不敌“狼队”沃尔弗罕普敦，结束5连胜，主帅波切蒂诺坦言用错战术。

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此役热刺先在第22分钟靠凯恩进球，其后突然失准，未能创造出具威胁埋门，结果被狼队反败为胜。波帅赛后说：“我们在下半场未能主宰球赛，踢法错，而且球员在下半场体力下降。”

波帅认为热刺采取太多高空球战术，令狼队于转守为攻时得益，是今战落败的关键。

热刺接下来将在四条战线作战，现在他们必须重新找回获胜的状态，波切蒂诺说：“过去几个星期我们战绩很好，但保持这样的状态是很难的，我们毕竟不是机器。”

拉尼利：真想杀了卡马拉

利物浦出现感人的萨拉赫让射点球一幕，福尔罕这边厢却出现令人嗤之以鼻的争射点球。

福尔罕昨日在主场迎战哈德斯菲尔德时，在最后8分钟曾获得点球机会，本应由主帅拉尼利点名的射脚米特罗维奇主罚，但卡马拉却抢射，结果被对方门将罗斯尔扑下。好在米特罗维奇在第91分钟攻入全场唯一的进球，最终福尔罕惊险胜出，终止6场不胜的颓势。

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拉尼利赛后抨击争射点球的卡马拉，拉尼利说：“我让他把球交给米特罗维奇，但他却做出了令我难以置信的行为。他那样做让人难以置信，这是对我、球队和球迷极大的不尊重。”

意大利老帅还说：“我真想杀了他。”

福尔罕凭借这场主场胜利超越伯恩利升至倒数第三。

卡迪夫迎本季客场首胜

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至于莱斯特在主场以0比1不敌卡迪夫，卡迪夫在补时阶段靠卡玛拉萨攻进致胜球。卡迪夫门将埃特里奇也扑出了莱斯特球员麦迪森主罚的一个点球，这是卡迪夫本赛季的首个客场胜利。

在另两场比赛，布莱顿以1比0击败埃弗顿，沃特福德以1比1与纽卡索战平。