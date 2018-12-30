6.7公斤巨婴 美国得萨斯州阿灵顿巿一对夫妻，本月中喜迎重达14磅13安士（约6.7公斤）、身长达21吋半（54.6公分）的罕有“巨B”，有如提早收到圣诞巨礼。BB出世后因身形过大，身体亦出现多种毛病，一度需要特别护理，幸而赶及圣诞前出院，与家人共度佳节。

（图：互联网）

（美国‧得萨斯30日讯）美国得萨斯州阿灵顿巿一对夫妻，本月中喜迎重达14磅13安士（约6.7公斤）、身长达21吋半（54.6公分）的罕有“巨B”，有如提早收到圣诞巨礼。BB出世后因身形过大，身体亦出现多种毛病，一度需要特别护理，幸而赶及圣诞前出院，与家人共度佳节。

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埃里克和妻子珍妮弗2岁大的女儿安娜贝勒出生时亦重达9磅，不过万料不到儿子詹姆斯更加巨型。詹姆斯出世后不久，其血糖水平和血小板数量亦同时偏低，而且呼吸困难。经医院悉心照顾一周后，詹姆斯已平安无事，已被父母接回家中过节。

据现有纪录，世界上最重的婴儿是1879年在俄亥俄州塞维利亚诞生，重达23磅，惟出生11小时后便告夭折。而得州有史以来最重的婴儿在2011年出生时，重16磅。（互联网照片）