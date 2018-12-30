涉案教练员被停职‧美国羽球曝性侵丑闻 据美国网站《nextshark》以及《西雅图时报》报道，美国贝尔维尤羽球俱乐部的教练尼古拉斯‧吉纳达萨，涉嫌利用自己的职位在对女球员按摩治疗时进行性骚扰。

（美国‧纽约30日讯）据美国网站《nextshark》以及《西雅图时报》报道，美国贝尔维尤羽球俱乐部的教练尼古拉斯‧吉纳达萨，涉嫌利用自己的职位在对女球员按摩治疗时进行性骚扰。

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据一位知道内情的人透露，在与多位受到骚扰的年轻女孩交谈后，她揭露了吉纳达萨的丑行。其中一位女球员回忆，在第一次按摩治疗时，33岁的吉纳达萨趁机“揩油”，甚至还邀请女球员到家里按摩。

该女孩在网上曝光了她的遭遇，吉纳达萨被停职，警方也介入了调查，随后又有几位年轻女性选手站出来指证他。一位16岁的女孩甚至被邀请到他的办公室去按摩治疗，他借机进行性骚扰。

吉纳达萨在接受采访时狡辩称，他无疑冒犯年轻运动员，只是想与她们保持友好关系，所有的身体接触都只是针对特定的羽球伤病或者肌肉问题。

据了解，贝尔维尤羽球俱乐部成立于2005年，是培养参加奥运会羽球选手的训练地方，俱乐部定期会派出30名球员参加美国全国的初级比赛，她们有望参加奥运。

此外《西雅图时报》还爆料，发现了吉纳达萨一些不堪入目的日记。