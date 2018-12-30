朱丽倩携女陪姐妹逛街·保镳女佣4人护航 有网民29日晚在网上爆料，拍到在香港尖沙咀海运大厦巧遇朱丽倩和女儿刘向蕙，以及一众亲友在尖沙咀逛街的照片，与朱丽倩同行的，还包括朱丽倩的胞妹朱丽华、女儿及大姐朱丽珍。

与朱丽倩同行的除了女儿向蕙，还有其姐姐朱丽珍、妹妹朱丽华，与向蕙穿着同款衫裙及手拖手一起行走的小女孩，疑似是朱丽华的女儿。

（香港30日讯）有网民29日晚在网上爆料，拍到在香港尖沙咀海运大厦巧遇朱丽倩和女儿刘向蕙，以及一众亲友在尖沙咀逛街的照片，与朱丽倩同行的，还包括朱丽倩的胞妹朱丽华、女儿及大姐朱丽珍。当日虽然有不少人逛街，但并未有很多人认出素颜，打扮很平民化的朱丽倩。相信朱氏姐妹从大马到港，是为了看刘德华演唱会，却不知看了几场。

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爆料网民称，27日约下午2时30分，在海运大厦遇见朱丽倩一行人，开始只觉得朱丽倩很面熟，再望向她身边的小女孩，才认出就是刘德华的女儿刘向蕙，并确定对方肯定是刘德华老婆朱丽倩了。“他们一行有10个人，包括朱丽倩与妹妹、一个女人（朱丽倩胞姐）、两个小朋友、两个女佣、一个男人，同行两个保镖一前一后，见他们都好像没有特定目的地四处逛着，逛完一层就上另一层，不过这两层大多数都是卖童装。”