放眼东奥资格+世界前10‧阿里夫阿兹林2019大抱负 大马自由人男双阿里夫与阿兹林渴望在2019年取得更多成功，他们的两大目标是突破世界前10位和抢下2020年东京奥运会资格。

阿里夫（左）与阿兹林为2019年设定了两个新目标，即世界排名进入前10位和抢下2020年东京奥运会参赛资格。

（吉隆坡30日讯）大马自由人男双阿里夫与阿兹林渴望在2019年取得更多成功，他们的两大目标是突破世界前10位和抢下2020年东京奥运会资格。

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世界排名从289狂飙至33

阿里夫与阿兹林在今年有不错的表现，他们的世界排名在8个月时间从289位上升至33位，目前是大马第4男双，位居国家队的吴蔚昇与陈蔚强（第14位）、谢定峰与苏伟译（第22位）和王耀新与张御宇（第29位）之后。

展望明年，阿里夫与阿兹林设定了两个新目标：世界排名进入前10位，并要抢下2020年东京奥运会参赛资格。

阿里夫：好排名能征顶级赛

阿里夫说：“我和阿兹林搭档的表现越来越好，我们的目标是达到更高的成就。我们今年初才重新搭档，一利从零开始，所以我们非常自豪能够取得现在的成绩。”

“我们现在有很好的世界排名，有资格参加大多数顶级赛事，这有助于我们规划参赛计划。我们也将加倍努力训练，并打算定期打败排名靠前的对手。最后，我们希望赢得冠军并进入世界前10位。”

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奥运会积分赛从明年4月杪开始至2020年4月结束，明年将是重要的抢分年，可以预见各赛事竞争激烈，而一个国家/地区在每个单项只有两个满额名额，而双打如想获得满额，就必须两支组合都排名世界前8位。

“我们有机会获得资格，但这很难。我们将在我们的教练查基利的指导下，加强我们的组合。”

以出色表现打脸马羽总

除了在南京世羽赛中获得男单铜牌的刘国伦之外，阿里夫与阿兹林是该我国表现最好的自由人球员，他们今年参加了12项赛事，赢得了7月的俄罗斯赛冠军，在4月的大阪国际挑战赛屈居亚军，也在8月的越南赛和9月海德拉巴赛晋级半决赛。

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阿里夫与阿兹林相信他们已向大马羽总证明了自己，羽总曾在4月召他们进入国家队，但仅在3个月后让他们自动离队。

阿里夫说：“这是一个仿如过山车的一年，但我们很高兴这一年表现不错。我们必须感谢泰国熊猫羽球俱乐部（Granular Badminton Club）的主席皮亚特对我们的信任。当我们需要支持时，他给了我们机会。”

阿里夫补充，他们将在新赛季连续参加泰国大师赛（1月8日至13日）和大马大师赛（1月15日至20日）。