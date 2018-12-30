意甲‧C罗梅开二度暂当射脚王‧祖云创半程积分纪录 颇具历史意义的是，C罗此役打入的第2球，恰好是祖云2018年各项赛事打入的第100球。

C罗梅开二度助祖云杜斯以2比1击败桑普多利亚，在2018年的最后一场比赛创造53分意甲半程积分纪录，他自己也成为意甲史上单赛季进球最多的葡萄牙人。（图：美联社）

（意大利‧都灵30日讯）意甲联赛周六进行了第19轮的全部10场比赛，“斑马军团”祖云杜斯在主场以2比1战胜“水手”桑普多利亚，以不败战绩结束上半程，并以53分创造意甲半程最高积分纪录，同时以101分创下2018年意甲积分纪录。

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在2018年最后一场意甲联赛，祖云在前19轮以17胜2平0负拿到53分，从而创造意甲半程积分纪录，此前纪录也是由斑马军保持，分别是2005/06、2013/14赛季的52分。与此同时，斑马军在2018年拿下101分，同样创造意甲纪录，成为欧洲五大联赛积分最多的球队。

葡萄牙巨星“C罗”罗那多此役在比赛开始仅2分钟就首开纪录，为祖云就取得梦幻开局，随后他在第65分钟操刀主罚点球命中，成为斑马军团取胜的头号功臣。

颇具历史意义的是，C罗此役打入的第2球，恰好是祖云2018年各项赛事打入的第100球。

C罗年度50球纪录终止

梅开二度之后，C罗也以14个联赛进球，超越热那亚前锋皮扬特克，升至意甲射脚榜头名，亦打破由巴里奥斯在1988/89赛季创下的12球纪录，成为史上意甲单赛季进球最多的葡萄牙球员。

不过，在创造纪录的同时，C罗也在2018年留下了遗憾，他今年累积进球数为49球，以1球之差，无缘连续8年进球50个以上，输给西甲巴塞罗那宿敌梅西，连续12年任意球破门的纪录也戛然而止。在2018年，梅西以51球位居世界足坛射脚榜榜首。

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夸利亚雷拉9连杀

至于桑普多利亚在本场比赛由夸利亚雷拉在第33分钟主罚点球命中，他也连续9轮意甲破门，成为自2005年12月的特雷泽盖以来，第一位完成这一纪录的意甲球员。不过，萨波纳拉在最后时刻的绝平球被VAR判越位吹掉，引发争议更是点燃了客队的怒火。

伊瓜英破荒米兰取6战首胜

AC米兰以2比1击败斯帕尔，取得近6场双线赛事的首场胜利，阿根廷前锋伊瓜英也终于进球，打破2个月9战的进球荒，难怪他进球后如此激动。（图：法新社）

在当天其他场比赛，“天蓝军团”拿波利在主场以3比2绝杀降级区球队博洛尼亚、“蓝黑军团”国际米兰在客场以1比0小胜弱旅恩波利，两支胜者以44分和39分依旧排名第2和第3位。

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“红黑军团”AC米兰则凭借阿根廷前锋伊瓜英打破2个月9战866分钟球荒，在主场以2比1逆转斯帕尔，获近6轮比赛首胜；而“飞驴”切沃在主场以1比0拿下弗罗西诺内，终于获得赛季首胜。