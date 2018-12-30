紫盟羽球联赛‧吴蔚昇首秀立功‧八打灵暂居榜首 蔚昇赛后表示：“本届赛事，八打灵的实力强大，因为我们拥有许多高质量的年轻球员。我希望在接下来的比赛中为球队贡献更多的分数。”

八打灵俱乐部以13比7击败大山脚全星队，以45分排名榜首，国羽男单詹俊为以3比2险胜法国选手科维建功。（紫盟羽联脸书照片）

（雪兰莪‧赛城29日讯）大马国家队男双名将吴蔚昇周六在紫盟羽球联联粉墨登场即为八打灵全取3分立功，助球队以13比7战胜大山脚全星队。凭借这场胜仗，八打灵目前以45分暂居积分榜第一位，同积45分的卫冕冠军蒲种联军紧随在后。

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向来在国家队与陈蔚强搭档的蔚昇，虽然在俱乐部的搭档换成了国羽师弟万纬聪，但他不减锋芒，强势以3比0（11比2、11比6、11比7）横扫国羽小将蔡宇程与沈锋豪。

蔚昇赛后表示：“本届赛事，八打灵的实力强大，因为我们拥有许多高质量的年轻球员。我希望在接下来的比赛中为球队贡献更多的分数。”

除了蔚昇与纬聪拿下胜利，张育汉也在开场的男单比赛以3比1（8比11、11比7、11比7、11比6）打败印尼选手苏巴亚，帮助八打灵取得好的开局。

接着世界排名第58位的印尼女单苏珊托在先失一局的情况下以3比1（9比11、11比9、11比7、11比10）逆转林靖宁，八打灵以6比2轻松领先。

蔚昇与纬聪的第3男双环节结束后，八打灵已确定成为本场比赛的胜利者，但他们的混双许永凯与赖沛君大意以1比3不敌阿格里皮纳与金羽佳，让大山脚全星队获得一些安慰分数。

国羽男单小将詹俊为最后以3比2（7比11、11比8、2比11、11比5、11比9）险胜来自法国的科维，助八打灵暂时排名榜首。

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香妃城一胜难求

在稍后举行的另一场赛事，沙登以9比7力挫香妃城，这意味着香妃城是唯一一支未尝胜利滋味的球队，暂居榜末。

在今天上演的两场比赛，也是2018年最后两场战役，分别是安邦再也对阵香妃城；蒲种联军迎战沙登。