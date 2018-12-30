【智慧王当家之芝士】千滋百味 ‧ 风味独有 世界上的芝士种类超过800种，也有人说多达4000种，北欧、南欧和中欧都各有独特风味的芝士，欧洲许多村落都有制作自己的芝士，几乎可说是“一村一芝士”。

你认识多少种芝士？提拉米苏里的马斯卡彭（Mascarpone）、披萨里的莫札里拉（Mozzarella）、意大利面里的巴马臣芝士（Parmesan）、汉堡和焗烤料理里常用到的车打芝士（Cheddar）……还有呢？

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要认识所有的芝士是不容易的，因为世界上的芝士种类超过800种，也有人说多达4000种，北欧、南欧和中欧都各有独特风味的芝士，欧洲许多村落都有制作自己的芝士，几乎可说是“一村一芝士”，因地形、气温、土质、牧草、原料及制法等差异，芝士的味道、香气、颜色和质感等也截然不同。

想要成为芝士达人，首先要搞清楚芝士的分类，再从类别中找出自己喜欢的口味。

软 芝 士（Soft cheese）

表层满布白霉，口感滑腻细致，散发淡淡的咸香。

代表芝士：Camembert、Brie等。

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Camembert和Brie都是法国最具代表的白霉软质芝士，表面遍布霉菌的白毛，切开则呈现淡淡黄色。

硬 质 芝 士（Hard cheese）

熟成时间漫长，质地坚硬，耐于保存，口感厚实，味道浓郁。

代表芝士：代表芝士：Camembert、Brie等。

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Parmesan的正式名称是Parmigiano Reggiano，是北意大利的名产，享有“芝士之王”的美称，需要9个月至三四年的时间熟成，原形重达50公斤，使用时以研磨器磨成粉末，浓醇美味，是意大利面不可或缺的佐料。

鲜 芝 士（Fresh cheese）

制期短、不经熟成的芝士，口味温和，口感柔软湿润。

代表芝士：Ricotta、Mozzarella、Burrata、Paneer、Feta等。

Ricotta、Mozzarella和Burrata来自意大利。

Ricotta以牛乳、羊乳或水牛乳为原料，味道清爽。Mozzarella以牛乳或水牛乳为原料，外形像柔软的塑胶球。Burrata则是近期红遍欧美的鲜芝士，其外层是Mozzarella，里头包的内馅是制造Mozzarella时产生的凝乳碎块，质地极其细致柔软。Paneer是北印度的芝士，Feta则是希腊的山羊芝士。

蓝 霉 芝 士（Blue cheese，也 称 青 霉 芝 士）

表皮薄，内部柔软且布满大理石般的蓝霉／青霉花纹，味道独特而强烈，喜欢它或讨厌它往往只是一线之差。

代表芝士：Gorgonzola、Roquefort、Stilton等。

Gorgonzola产于意大利米兰邻近的村落，是历史悠久的蓝霉芝士；Roquefort产于法国中南部的山区，呈圆筒状，有强烈的霉味；Stilton来自英国，霉纹呈美丽的大理石图样。Gorgonzola、Roquefort、Stilton并称为世界三大蓝霉芝士。

半 硬 质 芝 士（Semi-hard cheese）

属成熟芝士，质地呈半硬，味浓持久。

代表芝士：Edam、Gouda、Emmental等。

Edam产于荷兰阿姆斯特丹近郊，呈球形，以红蜡包装，因而被称为“红球”。Gouda原产于荷兰南部，外表有黄色封蜡以保持鲜度，有“黄球”之称。Emmental是瑞士最具代表的芝士，特色是充满气孔，乳香味浓。

山 羊 芝 士（Goat cheese）

山羊奶的膻味非每个人可以接受，山羊奶芝士虽不及蓝霉芝士的味道那么强烈，但亦不逊色。

代表芝士：Chevre、Saint-Maure等。

法文中“Chevre”就是山羊的意思。Chevre是法国山羊芝士的统称，Saint-Maure是法国其中一款著名的山羊芝士，原产于圣莫尔地区，其制法与Camembert芝士类似。

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