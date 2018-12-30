悉尼3.5万枚烟花迎新年‧全球各大城市蓄势待发 2018年进入结束倒数，不少地区已为新一年的来临做好准备。全球最快踏入新年的大城澳洲悉尼、受全球旅客欢迎的美国纽约，都已蓄势待发。

（图：123RF）

（澳洲‧悉尼／纽约30日讯）2018年进入结束倒数，不少地区已为新一年的来临做好准备。全球最快踏入新年的大城澳洲悉尼、受全球旅客欢迎的美国纽约，都已蓄势待发。

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今年的悉尼跨年庆典有3.5万枚柱形花弹烟花，比去年多5000枚。当地时间除夕夜9时及元旦午夜都有烟花表演，悉尼港大桥喷出的烟花组合将比往年多出1000个样式，烟花将呈现“SYDNEY”字样，桥下的驳船也将描绘出心形和笑脸。

纽约挂上倒数水晶球

至于纽约，今年的水晶球主题是“和谐”，如万花筒般能投射出1600万个震动的颜色，球上有2688块设计独特的水晶，其中192块是专为今年设计的“和谐礼物”水晶块。

在香港，12月31日夜间11时起，新年倒数活动就将拉开序幕，香港岛沿海多幢高层建筑楼顶，每隔15分钟即燃放“许愿流星”烟火，浪漫“星”芒点亮维港夜空。今年维港的烟花汇演引进了意大利烟花“星空万花筒”，将带来令人目不暇接的精彩视觉效果。

为叠加盛事效应，澳门当局宣布将澳门年度盛事之一“光影节”延长至1月20日，结合澳门美食、人文、建筑和文创等元素，展现澳门中西文化交融的精髓，刻划澳门人的成长印记及回忆，带领观众展开一段“时光澳游”。

台北101施放1万6000发烟火

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今年的台湾台北101的跨年烟火秀将施放1万6000发烟火。台北市政府观光传播局指出，跨年晚会主题是“狂放电”，首次把电竞搬到舞台上，让民众不仅看到比赛画面，还能欣赏声光及舞蹈。

欧洲城市大型跨年活动即将登场，绚烂烟火加上灯光秀迎接2019年，不过恐怖攻击阴影仍在，各国将加强维安。

在德国，被誉为欧洲最大街头派对的柏林跨年狂欢，从布兰登堡至胜利柱之间这段约2公里的道路，安排有音乐表演。

在巴黎香榭丽舍大道，每年跨年夜都有数十万民众聚集观赏灯光和烟火秀，惟凯旋门在爆发暴力“黄背心”运动期间遭到破坏。不过，巴黎官员近日表示将按原定计划施放烟火，以及推出主题为“友爱”的声光秀。

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迈阿密海滩悉尼迪拜最昂贵跨年地点

另外，全球宾馆预订网站Cheaphotels.org进行的一项调查结果显示，迈阿密海滩、悉尼和迪拜被评为最昂贵的跨年地点。迈阿密海滩，12月30日至1月2日的最低花费为281美元（约1167令吉），紧随其后的城市依次为悉尼（约1138令吉）、迪拜（约1130令吉）、新奥尔良（约1117令吉）以及里约热内卢（约938令吉）。分析师对全球50个城市12月30日至1月2日期间酒店双人间最低价格进行了排名，参评对象为当地三星级及以上口碑较好的酒店。