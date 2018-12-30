中国春节推特别版电影‧小猪佩奇“解封”迎猪年 英国流行儿童卡通《小猪佩奇》（Peppa Pig）今年疑因被指灌输不良价值观，遭中国手机影音平台封杀。不过，近日中国官方有文件指，《小猪佩奇》将会推出新年特别版电影，并于农历期间上映与民众拜年。网民都觉得今次“解封”与猪年不无关系。

《小猪佩奇》贺岁电影将于2019年农历年间上映。（图：互联网）

（中国‧北京30日讯）英国流行儿童卡通《小猪佩奇》（Peppa Pig）今年疑因被指灌输不良价值观，遭中国手机影音平台封杀。不过，近日中国官方有文件指，《小猪佩奇》将会推出新年特别版电影，并于农历期间上映与民众拜年。网民都觉得今次“解封”与猪年不无关系。

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法新社报道，一份列出即将上映电影的政府文件显示，2019年农历新年假期期间，将发布一部名为《小猪佩奇庆祝中国新年》的新戏。官媒《中国日报》报道，这部电影包括中国新年风俗，例如舞龙和烟火表演。

新部电影是由阿里巴巴影业公司和加拿大媒体公司Entertainment One联合出品，除了电影里头所有角色之外，也加入两个新设角色，分别是“饺子”（Dumpling）和“糯米饭团”（Glutinous Rice Ball），这些都是中国新年广受欢迎的美食。

有份参与制作的阿里影像表示，“这是一个很好的合作机会，推广中西文化交流”，并希望将中国传统和文化推广到外地，又指电影将强调家庭价值观的重要性。

《小猪佩奇》系列节目从2000年中期起在中国播出，通过配音改为普通话后广受欢迎。但今年5期曾被指渲染不良社会价值观、颓坏风气而遭中国封杀，后来更被中国官媒批评有损积极的社会风气，据那些上传小猪佩奇纹身和商品视频，以及制作与小猪佩奇相关笑话“与主流价值背道而驰，通常都是教育程度不高且没有稳定工作”的人。