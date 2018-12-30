亚太11国参与逾5亿人口‧CPTPP新经济圈诞生 亚太11国参与的《跨太平洋伙伴全面进展协议》（CPTPP）星期日（30日）起生效，占全球国内生产总值达13%、拥有逾5亿人口的新经济圈正式诞生！

跨太平洋11国今年3月8日在智利签署的《区域全面经济伙伴协议》（CPTPP）星期日生效，拥有5亿人口的新经济圈由此诞生。（图：互联网）

（日本‧东京30日讯）亚太11国参与的《跨太平洋伙伴全面进展协议》（CPTPP）星期日（30日）起生效，占全球国内生产总值达13%、拥有逾5亿人口的新经济圈正式诞生！

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马汶智秘有待政府批准

美国和中国这两个世界最大经济体都没包括在其中。

在CPTPP的成员里，日本、墨西哥、新加坡、加拿大、纽西兰、澳洲等6个国家，将自星期日起撤销和调降工业品及农产品的关税外，并启动有关贸易及投资的共同规则。

其余各国也在陆续推进程序，越南将在明年1月14日加入。其他4个国家马来西亚、汶莱、智利和秘鲁，仍需通过政府批准有关协议。

明年东京开首次部长级会议

CPTPP明年1月19日将在东京召开协议生效后的首次部长级会议，今后的目标是争取扩大其他国家参与，提高在全球的存在感。泰国及英国正考虑加入。

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日本共同社报道，在美中相指责对方贸易政策并加征关税、全球保护主义声势扩大之际，CPTPP致力建立能与之抗衡的自由贸易区，未来将撤销区域内农产品及工业品逾95%品类的关税。

CPTPP的前身是跨太平洋伙伴关系协议（TPP），美国总统特朗普上任后不久，便将美国从TPP中撤出。其后日本承担起领导作用。即使没有美国，这个新的协议也将成为史上规模最大的多边贸易协议之一。

除了降低两国之间的贸易壁垒之外，这项协议也包括对知识产权的更大保护，这是美国在有关协议中极力争的一部份，以及提高会员国中的最低工资。

Quartz新闻网站报道，这个协议对美国农民来说可能特别糟糕。如果美国加入，对日本和新加坡国家的猪肉、牛肉和小麦出口量都会增加。相反，眼下美国的竞争力会降低，因为CPTPP成员国的产品出口，现在在这些市场上的价格会更便宜。

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非营利组织彼得森国际经济研究所估计，会员国的国内生产总值将增加约1%，其中越南和秘鲁的增幅最大。他们还估计，因为这个协议，美国总收入将增加约1300亿美元（5402亿令吉），但是美国目前会损失20亿美元（83.11亿令吉）收入，原因是美国在CPTPP国家的出口竞争力下降。

CPTPP自贸区的形成还有一层意义是因应影响力大增的中国。今后将努力争取其他国家加盟，将CPTPP的规则打造为世界标准。