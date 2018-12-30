2非法入境童羁留死亡‧特朗普怪罪民主党 本月发生两起非法入境儿童在羁留期间死亡事件，美国总统特朗普上周六把事件归咎到民主党人的身上，他的言论将加剧紧张局势，特别是要求在美墨边境建起围墙的预算未获通过，导致政府一些部门陷入停摆进入次周之际。

（美国‧华盛顿30日讯）本月发生两起非法入境儿童在羁留期间死亡事件，美国总统特朗普上周六把事件归咎到民主党人的身上，他的言论将加剧紧张局势，特别是要求在美墨边境建起围墙的预算未获通过，导致政府一些部门陷入停摆进入次周之际。

广告

特朗普推文说：“任何孩童或其他人在边界死亡，都要怪民主党人。他们可悲的移民政策，让人以为长途拔涉可以非法进入我国。他们不行，如果我们建起围墙，他们就不会跃跃欲试！”

周六是部份联邦政府关门的第8天，依然没有重新开门的明显迹象。特朗普较早时发布的另一条推文，语气越来越强硬。“我正在白宫等待民主党人过来并就边境安全达成协议。”

民主党藉宾夕法尼亚州议员埃文斯在推文中批评，特朗普正在利用这些荒谬的推文达到新的低点。他的政府在承受边境上的痛苦，是痛苦的根源，他没说甚么会改变这个真相。

其他人认为，特朗普的推文“让人心烦”，并声称美国的移民政策已经存在多年，过去没有孩子在政府监管下死亡。

8岁的戈麦斯和爸爸奥古斯丁离开危地马拉一个土著社区逃往美国边境后发高烧昏倒，且在羁留期间死去。本月早些时候，7岁的危地马拉女童洁可琳也在类似情况下在羁留期间死亡。

戈麦斯的母亲上周六在老家向美联社说，他的儿子与爸爸离开危地马拉时，身体很健康。

广告

据美国国安部称，他们将对被关押在边境的每个移民儿童进行更彻底的健康检查，包括初期和二期检查。

另外，特朗普周五签署了一项行政命令，冻结2019年联邦文职人员的工资。这项命令影响到大约200万名文职人员。它还取消了根据工人的工作地点提高工资率的计划，该计划原定于明年1月生效。