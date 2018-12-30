元首杯‧小组循环4战全胜‧森女时隔50年再封后 森美兰在元首杯女子组以4胜0负不败夺冠，时隔长达50年再捧起这座堪称本土最高水平篮球赛的奖杯。

元首杯一早就被视为是森女的囊中物，故赛后正式夺冠时球员们也没特别兴奋。

（吉隆坡30日讯）森美兰在元首杯女子组以4胜0负不败夺冠，时隔长达50年再捧起这座堪称本土最高水平篮球赛的奖杯。

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狂胜昔篮协50分

森美兰以85比35横扫仅仅8人作战的昔加末篮协，这亦是森女自1958至1967年创纪录的10连霸之后再度捧杯。

昨天（29日），焱鸷体育俱乐部在一场单循环赛制中的“变相决赛”输给森美兰，错失直接夺得元首杯的机会，夺冠希望大大受挫，因为森美兰在最后一场赢下昔加末篮协的可能性大。

今年女子组仅仅5队参赛，焱鸷率先打完4场比赛（3胜1负），要想夺冠还要看森美兰的脸色，她们寄望昔加末爆冷门“助攻”自己。

焱鸷3胜1负屈亚军

然而，昔加末陈家三姐妹姵洁、盈洁以及芯洁齐齐缺阵，国青后卫黄玉凤也没上阵，柔佛劲旅剩下8人对抗阵容等同于半支国家队的森美兰，最终遭遇惨败，也让焱鸷的争冠希望破灭。

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森美兰第一节就取得23比10领先，半场扩大领先优势至32分，最终净胜50分；森女赢球意味着焱鸷最后拿到亚军，昔加末则是季军得主。

上届帮助吉隆坡夺冠的叶佛仪、陈巧婷、伊查蒂等人，在今年7月转会森美兰，这是她们代表森州拿到的第一个元首杯，完成个人意义上的卫冕。这也是彭慧萍与刘佩棋从昔加末转战森美兰不到一个月就继帮助昔加末在大马女篮联赛（MWBL）5年多4冠再有奖杯入袋。

早前，森美兰二线队金群利篮球俱乐部拿到第4名，她们在半场拉开26分差距，最终以74比25轻取以18岁以下年轻球员参赛而卫冕失败的吉隆坡，首都球队包尾结束征程。