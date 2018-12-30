特朗普：与习近平通电话‧“贸易谈判进展顺利” 美国总统特朗普与中国国家主席习近平上周六通电话，就中美贸易进行协商。特朗普其后发“推特”称，美中双方的贸易谈判进展的非常顺利。

（美国‧华盛顿30日讯）美国总统特朗普与中国国家主席习近平上周六通电话，就中美贸易进行协商。特朗普其后发“推特”称，美中双方的贸易谈判进展的非常顺利。

广告

特朗普在推文中表示，和习近平进行了“一次很长时间和很棒的通话”。他又指“如果达成协议，它将会是非常全面、涵盖所有主题、领域和争议点的协议。双方的贸易谈判正在取得重大进展！”

中国官方新华社报道，习近平在通话中强调，两国关系正处于重要阶段，两国工作团队正在积极推进落实工作，希望双方团队相向而行，抓紧工作，争取尽早达成互利双赢、又对世界有利的协议。

就朝鲜半岛形势交换意见

习近平也强调，明年是中美建交40周年。中方高度重视中美关系发展，愿同美方一道，总结40年中美关系发展经验。

两国元首还就朝鲜半岛形势等共同关心的国际和地区问题交换了看法。习近平重申，中方鼓励和支持朝美双方继续开展对话并取得积极成果。

中国媒体评论指出，这是2018年底最重要的一个电话，没有之一。

广告

并且传递三个意味深长的信号。信号一，特朗普主动打来电话，对谈判成功表达期待。新华社的通稿指出：“中方最高领导人应约同特朗普通电话。特朗普向中方最高领导人和中国人民致以新年的问候和祝愿。”关键词“应约”，特朗普还多一个“问候”。

信号二，中美外交新变化，元首外交作用不可估量。从3月22日算起，中美贸易摩擦期间，中美元首共通三次电话，又见过一次面。评论称，每一次接触都是关键点，避免中美经贸谈判脱轨，也为陷入僵局的双方团队指明新的方向。

信号三，办好自己的事情最重要，平常心看待新变化。评论称，如果没有诚信，不排除又会出现新的波折。毕竟，如果双方在90天内无法达成协议，美方可能故技重施，将10%的关税提高到25%。

今年稍早，华府与北京相互加征总值超过3000亿美元（约1.2兆令吉）的报复性关税。中美贸易战成为美国和全球市场的不稳定因素。此外，美国经济放缓、政府停摆、美联储升息以及特朗普与央行杠上，加剧市场的不安情绪。

广告

此次的通电反映出中美贸易谈判出现进展之余，性情好战的特朗普也未发表新的威胁言论。

中国日前释出善意，中国海关总署上周五宣布，自即日起开始从美国进口大米。与此同时，中方上周四表示，双方贸易代表团拟在1月进行对话，而实际时间与地点尚未决定。