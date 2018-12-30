NBA‧汤普森32分助威‧勇士复仇拓荒者 勇士凭借著复苏的汤普森砍下32分领衔4人上双，最终客场以115比105打败拓荒者，成功报下前2天加时不败之仇。

前2场表现差劲，共得15分的汤普森在这场比赛终于找回手感，全场21投12中、3分5投4中，共得32分。（图：美联社）

（波特兰30日讯）NBA星期六进行9场赛事，当中勇士凭借著复苏的汤普森砍下32分领衔4人上双，最终客场以115比105打败拓荒者，成功报下前2天加时不败之仇。

广告

前2场表现差劲，共得15分的汤普森在这场比赛终于找回手感，全场21投12中、3分5投4中，共得32分，并在队友柯里和杜兰特皆得25分支援下，力压全场最高分的拓荒者当家利拉德（40分）和打出全能全能表现的努尔季奇（21分10篮板7助攻），助勇士终结2连败，距离西部榜首的丹佛金块仍有半场胜差。

金块则在客场对弱旅太阳第4节一度领先最多22分情况下，在剩下2分钟时一度变成3分差，最终惊险地以122比118获胜。金块穆雷砍下46分全场最高，当中3分12投9中，连续2天共得77分；太阳状元艾顿也取得生涯最高的33分14篮板4拦截佳绩。

公鹿撕网登顶东部

另外公鹿主场以129比115战胜布鲁克林篮网登上东部榜首，阿德托昆博31分10篮板10助攻赛季第3次3双，队内共3人20分以上，另有1人得18分，令公鹿成功取得3连胜。

老鹰老将卡特在对骑士的比赛中攻下21分，以41岁338天之龄超越湖人名宿林阿都贾霸成为NBA史上最老的单场20分以上球员，最终老鹰主场以111比108击退骑士，主队近6战5胜。

除了上述的利拉德与穆雷，当天还有2为球员单场得40分以上，火箭当家哈登41分9篮板6助攻，助火箭客场以108比104力挫鹈鹕取得4连胜；黄蜂沃克空砍47分不敌全场共7人得分上双的术士。术士官方周六宣布，该队主将沃尔将接受骨刺清除手术，将伤缺6至8个月，这赛季基本报销。