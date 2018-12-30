暴力冲突不断‧孟投票日5死12伤 孟加拉大选于星期日举行，政府出动60万军警在全国4万个票站维持秩序，但在投票日暴力不断，最少5人死亡和将近12人受伤。其中3人死于执政人民联盟与孟加拉民族主义党的冲突，另有2人企图偷走票箱及闯入票站，遭警员击毙。

孟加拉大选星期日在严密保安下举行，但在投票日暴力不断，目前已经有5人死亡。（图：美联社）

（孟加拉‧达卡30日讯）孟加拉大选于星期日举行，政府出动60万军警在全国4万个票站维持秩序，但在投票日暴力不断，最少5人死亡和将近12人受伤。其中3人死于执政人民联盟与孟加拉民族主义党的冲突，另有2人企图偷走票箱及闯入票站，遭警员击毙。

广告

路透社记者留意到，这个有着1.65亿人口的国家，近10年来首次举行全面竞争的大选，只不过投票人数稀稀落落，预计总理哈西娜将能顺利连任，连续第3次执政。

政府以防止有人散播谣言为由，手机互联网被关闭，首都内大部份街道空荡荡，因为每个人都已回乡投票。只有少数人进入投票站投票，四处所见都是执政党人民联盟的海报。

5名候选委员之一马胡布达路卡告诉路透社，他在达卡的投票站中并未看见反对党支持者，相信都被阻拦下来了。他说：“我接到了全国各地的电话投诉，不过凭我个人能力，又能做甚么呢？”

选举委员会发言人表示，将对任何关于投票中心缺乏反对党人的书面投诉采取行动。

争取连任的总理兼人民联盟领袖哈西娜对人民联盟胜出充满信心。孟加拉国会有300个议席，人民联盟需取得151席，才能确保哈西娜成功连任，反对派则推出孟加拉民族主义党党魁齐娅，挑战总理宝座。民调预测哈西娜大有机会连任。