元首杯‧决赛苦胜警察‧森男创3连霸王朝 第60届元首杯全国篮球赛于星期天上演终极一战，连续3年报到决赛的森美兰在今年决赛以67比63险胜警察。

森美兰完成3连霸任务，比赛结束那一刻球员们激动欢呼庆祝。

（吉隆坡30日讯）重赏之下必有勇夫，森美兰元首杯3连霸建立王朝！

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第60届元首杯全国篮球赛于星期天上演终极一战，连续3年报到决赛的森美兰在今年决赛以67比63险胜警察。

此前，金群利集团副执行董事主席拿督李典和宣布，3连冠的话将送给球员与教练每人一间一房式公寓，而据悉这个公寓位于雪邦、厦门大学马来西亚分校对面。

在此之前，近两年皆称霸元首杯的森美兰男队球员，已各别收获一辆丰田Vios轿车（2016年）与10万令吉奖励金（2017年）。

至于警察则是继2015年夺冠之后再进决赛，去年拿到第四名，今年亚军。

这场决赛在大马篮总体育馆举行，入座率目测四分之三。开打后，陈利伟在篮下多次被犯规，站上罚球线6投5中，警察第一节14比19落后。然而，第二节开打不久，警察打出一波10比2反超前。进入中场休息前，见惯大风大浪的魏川进不慌不忙在中距离抛射压哨并有完成2+1的机会，可惜其罚球不进，警察半场37比32领先。

随后，尽管黄亿豪一度连中三分、森美兰打出气势，但三节打完仍然47比50落后。

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第四节前2分半钟双方没得分，且犯规多、火药味重，直到罗树辉2罚2中。后来，黄亿豪连得8分（三分球、抛射、三分球），加上张国豪拿手的假上真传助攻麦洛城，森美兰57比52领先，时间剩下4分半钟。

警察在最后2分钟半时曾一度领先4分，可惜最后还是功亏一篑与冠军擦肩而过。

警察最后2分半曾领先4分

不过，随后黄亿豪犯满“毕业”，森美兰在关键时刻少了本场手感最火热的球员。比赛剩下3分21秒时，双方战成57比57。随后陈利伟与罗树辉各砍2分，警察在最后2分28秒时手握4分领先（61比57）！

不过，森男两名年轻球员刘伟荣与吕威洋背靠背三分球帮助森重夺领先优势（63比61），当时时间剩下1分12秒。

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进入倒数阶段，陈俊宏在关键时刻走步违例，幸亏刘伟荣在3人包夹中长传找到“偷鸡”的曾梓峰快攻，最后29.7秒森美兰65比61领先。

最后16秒，陈利伟底线切入放进，警察63比65落后，随后森美兰边线开球5秒违例，对手看到扳平希望，不过陈利伟在乱军中走步错失大好机会。被动的警察只能启用犯规战术冻结时间，刘伟荣顶住压力2罚2中结束比赛。

三分球7投4中的黄亿豪得到20分5篮板，警察“擎天柱”陈利伟则得19分8篮板，但也有6失误。

金群利轻取猛龙夺季军

早前季军战，三分球7投4中的叶良权砍下33分，领衔金群利篮球俱乐部在第三节扩大领先优势至20分，最终以95比65西港猛龙。

刘慧沁夺人气教练奖

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