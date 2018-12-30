进入着陆轨道‧嫦四即将登陆月球背面 中国登月探测器“嫦娥四号”星期日上午成功完成环月轨道变轨控制，顺利进入预定的月球背面着陆轨道，有望实现人类首次有探测器登陆月球背面的壮举。

（中国‧上海30日讯）中国登月探测器“嫦娥四号”星期日上午成功完成环月轨道变轨控制，顺利进入预定的月球背面着陆轨道，有望实现人类首次有探测器登陆月球背面的壮举。

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中国官方新华社星期日报道，嫦娥四号成功进入环月轨道，正“准备进行人类历史上首次月球背面软着陆。”

报道指，嫦娥四号探测器上午8时55分已由距离月球表面平均高度约100公里的环月轨道，进入近月球表面高度约15公里。

该探测器在本月12日首次在月球轨道上实现无人对接。

新华社报道，国家航天局将选择一个“恰当的时候”，通过通信卫星“鹊桥”的协助下让“嫦娥四号”登陆月球背面。

本月初，搭载嫦娥四号的长征3B火箭成功升空。嫦娥四号由两个部份组成，即着陆器与巡视器。

嫦娥四号的主要任务将尝试人类首次于月球背面的登陆探勘，包括对月球背面巡视区形貌、矿物组成及月表浅层结构探测与研究，对月球背面中子辐射剂量、中性原子等月球环境探测研究。