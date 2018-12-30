热浪席卷澳洲‧海滩避暑7人溺死 澳洲各地经历超级热浪，民众纷纷前往海边避暑，至今已出现第7宗溺死案件。与此同时，热带气旋在澳洲北部形成，预计将在元旦前夕增强为台风。

（澳洲‧悉尼30日讯）澳洲各地经历超级热浪，民众纷纷前往海边避暑，至今已出现第7宗溺死案件。与此同时，热带气旋在澳洲北部形成，预计将在元旦前夕增强为台风。

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从平安夜至上周六期间，澳洲东南部维州共传出5宗溺毙案。一名韩国旅客圣诞节在新南威尔士州湖中浮潜时不幸溺死，而一名男子在昆士兰州阳光海岸冲浪时溺死。

随着极端热浪横扫澳洲，西部多地的气温已连续7天超过摄氏40度。气象局预测，极端高温将持续至元旦后。

气象局对澳洲多个城市发出极端热浪警告，包括面积最大、人口最多的悉尼市。在位于澳洲内陆的考格拉镇，这座人口仅有15人的小镇正经历空前高温，导致汽油无法流动，令加油站无法运作。

与此同时，一股热带低气压昆士兰州北部上空形成，气象局预测未来几天或将增强为台风。

另外，在北半球的日本，继暴雪后，北海道再受天灾侵袭。日本气象厅表示，大马时间星期日凌晨3时左右，北海道南部发生5.4级地震。据报，震央位于十胜地方南部，钏路西南约120公里，震源深度50公里，属浅层地震。

现时，当局未有发出海啸警告，亦未传出任何伤亡。