推孩子入战火就给４.1万！‧沙地雇苏丹童兵去也门打仗 美国《纽约时报》报道，苏丹十余年的内战导致民不聊生，西部达佛区许多家庭陷入无限贫困。沙地阿拉伯2016年底在苏达开征童兵，只要加入其在也门部队，一人能领到1万美元（约4.1万令吉），不少人为了赚钱，只能亲手送孩子入火坑。有些家庭更不惜贿赂招募民兵的官员，为的只是让他们的儿子上战场。童兵年龄约在14至17岁之间，孩童至少占其部队20%。

（图：互联网）

（纽约30日讯）美国《纽约时报》报道，苏丹十余年的内战导致民不聊生，西部达佛区许多家庭陷入无限贫困。沙地阿拉伯2016年底在苏达开征童兵，只要加入其在也门部队，一人能领到1万美元（约4.1万令吉），不少人为了赚钱，只能亲手送孩子入火坑。有些家庭更不惜贿赂招募民兵的官员，为的只是让他们的儿子上战场。童兵年龄约在14至17岁之间，孩童至少占其部队20%。

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非洲前银行家、经济顾问和政府评论家哈飞兹表示，“人们绝望了，他们去也门打仗，因为他们知道在苏丹没有未来”，“我们正在出口士兵，因为他们是我们兑换外币的商品”。

苏丹外交部辩称，该国正在为地区和平与稳定进行战斗，“我们在也门没有任何国家利益”。