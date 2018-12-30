被自创恶搞游戏“反噬”·朱浩仁崩溃舞台平躺 朱浩仁暌违8年推出全新创作专辑《Rain On Me》，并于29日举办粉丝见面会，大批粉丝到现场支持他之余，圈内好友Julio黄苠晋及YouTuber阿亚亦到场相挺，而他近期因为恶搞游戏“你累了吗？”为人熟知，结果好友受访摆了他一道，他硬生生得在舞台上平躺，让他崩溃直呼：“我真的不累啦！”





许久没以个人作品举办粉丝见面会的朱浩仁（中）显得颇为紧张，“看到很多支持 我多年的粉丝们有来，也看到许多新的粉丝加入支持我，这真的很感动，谢谢大家！”（图：星洲日报）

（蕉赖30日讯）朱浩仁暌违8年推出全新创作专辑《Rain On Me》，并于29日举办粉丝见面会，大批粉丝到现场支持他之余，圈内好友Julio黄苠晋及YouTuber阿亚亦到场相挺，而他近期因为恶搞游戏“你累了吗？”为人熟知，结果好友受访摆了他一道，他硬生生得在舞台上平躺，让他崩溃直呼：“我真的不累啦！”

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Julio黄苠晋接受主持人访问时，不忘问朱浩仁说：“你累了吗？”全场瞬间尖叫四起，起因是朱浩仁和YouTuber好友阿亚及Tomato在网络发起的恶搞游戏，只要有人问你“累了吗？”便要回应“我很累啊！”并无论身在何处都要当场平躺。朱浩仁瞬间崩溃还是得在舞台上平躺，并直呼自己是“自食其果”，他笑言：“我现在做什么Show都有心理准备有人要恶搞我，但我真的不累啦！”

朱浩仁现场献唱《Rain On Me》以及《谁说不可能》并分享创作过程，“《谁说不可能》是我演艺路上的心路历程，也是最能代表我自己的一首歌，身边总会有很多声音觉得你不可能做到某些事，但你拼尽全力去完成的话，并没有什么不可能。”