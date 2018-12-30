慕克力：没违希盟共识‧“敦马可任相5年才交棒” 他说，公正党主席拿督斯里安华仍然是马哈迪的接班人，将在马哈迪卸任后成为大马第8任首相，问题只是在于接棒的时间点。

土著团结党大会进入最后一天，党领导层拍摄大合照留念，首相敦马哈迪（ 右二） 看来心情大好，精神奕奕。图中左起为土团党总秘书拿督马祖基及总裁丹斯里慕尤丁，右为署理总裁拿督斯里慕克力。第2届土团党代表大会、青年团及妇女组大会从周五（28日）开始召开，为期3天，昨日圆满结束。（图：星洲日报）

（布城30日讯）土著团结党署理总裁拿督斯里慕克力表示，党内要求党主席敦马哈迪完成5年首相任期后才退位，并没有违反希望联盟的共识。

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他说，公正党主席拿督斯里安华仍然是马哈迪的接班人，将在马哈迪卸任后成为大马第8任首相，问题只是在于接棒的时间点。

先确保政府回到正轨

“我想这没有冲突，因为我们还是计划由安华成为马哈迪的接班人，担任第8任首相，问题在于时间点。”

“我认为比时间点更重要的是，政府体制内的所有问题回到正轨，就让我们交给他（安华）的政府是完善的，所有的问题都已经解决。”

“这样一来，我想大家都会感觉比较合适。”

慕克力在土团党代表大会午休时间受访时，针对土团党青年团建议马哈迪任满首相5年后才让位一事，如是指出。

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他一开始听到这个问题还笑言，自己作为马哈迪的儿子要回应此事或许有些敏感，但他说这是好的建议。

需考量盟友人民意见

慕克力强调，马哈迪本人曾说，这也需考量希盟盟友的意见及人民的意愿。

但他认为，既然有这样的建议，就应该进行讨论。

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“我想这肯定需要带上希盟党主席理事会讨论。”

“我个人认为这是好建议，我们继承的政府是个烂摊子，要‘复原’不是易事，所以最好还是让敦马有足够的空间和机会去纠正这些状况，他才交棒给他的接班人。”

赛沙迪：应带上党主席理事会讨论

土团党青年团团长赛沙迪承认这个提案的存在。

他说，马哈迪应该完成5年任期后才交棒给安华是来自基层的建议，他认为应该带上希盟党主席理事会去讨论。

据了解，这是吉兰丹青年团代表在昨天的青年团大会上提出的建议。

至于土青团对此事的立场是甚么，赛沙迪说：“土青团全力支持马哈迪及他的立场。”

“我们会听敦马怎么说，我们会支持他。”

他表示，虽然此事需带上党主席理事会讨论，但马哈迪的看法是非常重要的。

赛沙迪表示，这已经不是第一次有这样的建议，曾有区部通过上述提案，马哈迪也曾经回应说他一定会退位。

“任相5年是代表看法”

马哈迪：我会守诺

另一方面，敦马哈迪说，尽管有代表要求他任相直到第15届全国大选才卸任，但是他不会违背交棒给安华成为第8任首相的承诺。

马哈迪形容，全体代表都站起来支持这个提案，但他只是微笑。

他在土团党代表大会礼堂外受访时说：“很多人都有看法，他们有各自的看法，很多都站了起来。”

“那是他们（大会代表）的看法，但必须要遵守承诺。”