慕克力：没违希盟共识‧“敦马可任相5年才交棒”
慕克力：没违希盟共识‧“敦马可任相5年才交棒”
（布城30日讯）土著团结党署理总裁拿督斯里慕克力表示，党内要求党主席敦马哈迪完成5年首相任期后才退位，并没有违反希望联盟的共识。
他说，公正党主席拿督斯里安华仍然是马哈迪的接班人，将在马哈迪卸任后成为大马第8任首相，问题只是在于接棒的时间点。
先确保政府回到正轨
“我想这没有冲突，因为我们还是计划由安华成为马哈迪的接班人，担任第8任首相，问题在于时间点。”
“我认为比时间点更重要的是，政府体制内的所有问题回到正轨，就让我们交给他（安华）的政府是完善的，所有的问题都已经解决。”
“这样一来，我想大家都会感觉比较合适。”
慕克力在土团党代表大会午休时间受访时，针对土团党青年团建议马哈迪任满首相5年后才让位一事，如是指出。
他一开始听到这个问题还笑言，自己作为马哈迪的儿子要回应此事或许有些敏感，但他说这是好的建议。
需考量盟友人民意见
慕克力强调，马哈迪本人曾说，这也需考量希盟盟友的意见及人民的意愿。
但他认为，既然有这样的建议，就应该进行讨论。
“我想这肯定需要带上希盟党主席理事会讨论。”
“我个人认为这是好建议，我们继承的政府是个烂摊子，要‘复原’不是易事，所以最好还是让敦马有足够的空间和机会去纠正这些状况，他才交棒给他的接班人。”
赛沙迪：应带上党主席理事会讨论
土团党青年团团长赛沙迪承认这个提案的存在。
他说，马哈迪应该完成5年任期后才交棒给安华是来自基层的建议，他认为应该带上希盟党主席理事会去讨论。
据了解，这是吉兰丹青年团代表在昨天的青年团大会上提出的建议。
至于土青团对此事的立场是甚么，赛沙迪说：“土青团全力支持马哈迪及他的立场。”
“我们会听敦马怎么说，我们会支持他。”
他表示，虽然此事需带上党主席理事会讨论，但马哈迪的看法是非常重要的。
赛沙迪表示，这已经不是第一次有这样的建议，曾有区部通过上述提案，马哈迪也曾经回应说他一定会退位。
“任相5年是代表看法”
马哈迪：我会守诺
另一方面，敦马哈迪说，尽管有代表要求他任相直到第15届全国大选才卸任，但是他不会违背交棒给安华成为第8任首相的承诺。
马哈迪形容，全体代表都站起来支持这个提案，但他只是微笑。
他在土团党代表大会礼堂外受访时说：“很多人都有看法，他们有各自的看法，很多都站了起来。”
“那是他们（大会代表）的看法，但必须要遵守承诺。”
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