莫哈末哈山：重塑品牌‧“国阵不排除改名” 代摄巫统主席职务的巫统署理主席拿督斯里莫哈末哈山说，他们会重新检视国阵及塑造国阵品牌，为此不排除会更换政党联盟的名字。

莫哈末哈山：“我们会针对是否沿用国阵的名字和党章进行研究，如果可以，我们想要让更多有兴趣的政党加入，以国阵名义或另外取名组成反对党联盟。”（图：星洲日报）

（雪兰莪‧八打灵再也30日讯）代摄巫统主席职务的巫统署理主席拿督斯里莫哈末哈山说，他们会重新检视国阵及塑造国阵品牌，为此不排除会更换政党联盟的名字。

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“我们会针对是否沿用国阵的名字和党章进行研究，如果可以，我们想要让更多有兴趣的政党加入，以国阵名义或另外取名组成反对党联盟。”

他接受《马来西亚前锋报星期刊》访问时指出，国阵成员党目前尚有马华和国大党，他们都需要找出人民拒绝国阵的理由。

“当我们自己不做工，到大选时才出现竞选，人民就会拒绝我们。”

不认为国阵失华裔信任

不过，莫哈末哈山不赞同国阵已失去华裔信任的说法。他抨击行动党常常煽动种族情绪，唆使人民憎恨政府及马来人，并向人民灌输“投国阵等于投马来人”的思维。

“所以不能说我们已经失去了华人的信任，若我们能把巫统新的信息传达给人民，为非马来人发声，我相信人民会重新支持我们。”

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这也是莫哈末哈山代摄巫统主席职务后，首次接受媒体专访。

他表示，执行主席职务是一项艰钜的任务，他必须与盟友共同商讨继续抗争的对策。

他强调，虽然党内领袖陆续出走，但巫统不会灭亡，最重要的是党内基层稳固。

“失去的东西，必定有别的可以代替，树枝被折断一两枝没关系，但若让树根被侵蚀，整棵树就会直接死亡。”

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他促请退党的巫统领袖不要反踩一脚，指巫统没有方向等，“我们也是有尊严的。”

当权威反对党须有专才

莫哈末哈山表示，如果想成为国内有着权威地位的反对党，国阵党内必须具备专业领域知识的人才。

“今时不同往日，现在所有知识和信息都已触手可及。作为反对党，我们需要有自己的威望，说话或辩论时必须引据事实才行。”

他指出，巫统当下需要成熟的领导和组织，区部领袖也扮演着举足轻重的角色。

“在上周的最高理事会中，我谈及权力分配问题，在管理州属方面区部会获得更大权力，因为只有他们知道如何对症下药。”

劝国阵议员展示改变决心

莫哈末哈山奉劝国阵议员必须向人民显示改变的决心，监督政府政策，积极为人民议题发言，切勿只为展露锋芒。

“我们要服务人民，不要生气，有人拨电或前来找我们，不要断定他们是跟我们要钱，而是要我们帮忙解决问题。我们需要让人民知道，他们是受到保障的。”

另外，莫哈末哈山也批评希盟执政后无法兑现竞选承诺，部长更常常胡言乱语，因此国阵需要成为人民仰赖的希望。

“从联邦土地发展局（FELDA）、联邦土地复兴和统一局（FELCRA）和政府立场转变等课题，我们可以发现政府完全没有目标，反而把专注力放在第三国产车和弯桥上。”

他认为，市场物价如今受到控制，是因为厂商在3个月的免税期间大量添购原料。

“我相信一旦原料告罄，物价将会调涨，一些领域如房屋也会面临倒闭危机。”