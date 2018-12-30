卡立：慕尤丁畏惧巫统‧“土团没立场将受考验” 莫哈末卡立今日发表文告，评论土团党总裁丹斯里慕尤丁在该党大会的致词指出，慕尤丁在大会上花费长时间论及对巫统的看法、为何巫裔要拒绝巫统与伊斯兰党的合作，显见巫统令土团党不安。

（柔佛‧新山29日讯）巫统副主席拿督斯里莫哈末卡立抨击土团党没有立场，将受到严峻的考验。

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莫哈末卡立今日发表文告，评论土团党总裁丹斯里慕尤丁在该党大会的致词指出，慕尤丁在大会上花费长时间论及对巫统的看法、为何巫裔要拒绝巫统与伊斯兰党的合作，显见巫统令土团党不安。

长篇大论讨论反映畏惧巫统

他指出，身为总裁，慕尤丁应该给予青年团和妇女组指点，尽管巫统处于最艰难时刻，慕尤丁仍长篇大论讨论巫统，反映他畏惧巫统，如果巫统成功“复原”，土团党可能被迫召开特别大会讨论巫统。

他也说，巫统并没有如慕尤丁所说的，在第十四届大选败选后利用种族与宗教课题争取支持。不管是从前或未来，巫统都以马来人议程、伊斯兰地位和马来西亚最好的未来作为三大宗旨。

他指隐藏在“自由”底下对巫裔和伊斯兰作出系统化攻击，源自于希盟友党。因此，当土团党屈服于盟党的压力而沉默时，巫统不会坐视不理，若不及早控制与反抗，迟早会破坏马来社会规则与生活。

莫哈末卡立强调，巫统不会为伊斯兰地位和马来民族的立场感到抱歉，但土团党却是乱七八糟、混淆和停滞不前。

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“土团党一时要做马来西亚的救星，却没有实际政策，之后成了平等冠军，唯在被指责没有认真看待土著议程后，他们现在成了马来人议程的维护者。实际上，土团党是在没有任何意识基础下建立起来。”

“土团党羞于说明马来人仍是这块土地的主人，承认马来人主权吗？在土团党眼中，谁是马来人？如果无法承认自己的主权，土团党又要如何教育马来人成为这片土地的主人？”

他表示，巫统不曾与伊斯兰党有过正式合作，只有在伊斯兰、马来民族等受到冲击时与伊斯兰党合作，并非联盟，而是成熟的政治。

他指出，巫统与伊斯兰党在特定事件上的合作远比土团党结交行动党要好。慕尤丁知道在希盟政府内捍卫马来人与伊斯兰权益的困难，土团党被其他政党视为渺小且等待消失的政党。

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巫伊合作非最好方案

他承认巫统与伊斯兰党的合作并不是最好的政治方案，但至少能够为新政权下的马来人发声。