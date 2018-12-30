【暖势力】赖昭宏：这一束有母亲浓浓的爱‧收藏28年长发捐癌童 刚从台湾念完硕士课程，今年7月份返国的她，是在10月份看见友人太太发布关于捐发活动的帖文，她响应了。

赖昭宏呼吁民众响应“青丝行动”，此活动的目标是要收集足够制做50顶假发的头发，献给癌症儿童们。（图：星洲日报）

（吉隆坡30日讯）这一束长长的头发，包含了长长的思念以及绵延的母爱与回忆。

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当年12岁的她因学校落实新制度，规定女学生必须蓄短发，导致她被迫将一头及腰的长发剪掉。母亲知道她不舍得，因此把她剪下的头发收藏起来；事隔28年，她在整理母亲遗物的时候，看见那束头发，瞬间唤醒过往的回忆，但是，她毅然将这束包含母爱的长发捐出来，为需要假发的癌症儿童尽一份力。

她就是现年40岁的赖昭宏，目前的她是一名全职关怀师。

刚从台湾念完硕士课程，今年7月份返国的她，是在10月份看见友人太太发布关于捐发活动的帖文，她响应了。

这是赖昭宏首次捐发，她捐了1大束及4小束，4小束是不久前剪下的，另1大束则是她12岁那年剪下的长发。

赖昭宏将剪下的头发分别装入两个袋子，并在袋子上标注12岁的头发（ 左） 和40岁的头发（右）。

小学不能留长发被剪掉

她接受星洲日报专访时指出，当年小学快毕业了，校长在周会上说，女生都要剪短头发。

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“小时候的我，头发及腰，校长一宣布后，每个人就望向我，因为我的头发很长，看到大家的注视，我当下哭了。”

“母亲带我去剪头发的时候，理发师说：你的头发很长，这样剪掉丢掉很可惜，要不要留下来？”

她坦言当时很讨厌短头发，母亲也知道她很不舍得将长发剪掉，帮她留下那束被剪下的头发。

“在那个年代，要收藏头发有点奇怪，而且一个大人，怎么会允许收藏头发，但母亲允许。”

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她说，母亲用围巾将头发包起来，收在她的衣橱。

她指出，由于非常不舍，起初还会去看一看那束头发，甚至将头发绑成辫子，可是时间久了，也就淡忘了。

赖昭宏说，当年母亲用红色的围巾将她的头发包起来，不经不觉收藏了28年。

收拾母遗物才发现

“要捐长发很不舍”

时隔28年后，要将当年长发捐出来，对于赖昭宏而言，是蛮难的一个决定。

“当我看见那束头发，虽然想要捐出去，当中还是参杂着不舍的心情，不舍得是因为（这束头发）是从小留下来的，小时候还留着一头长发时，母亲都会帮我绑辫子才上学。”

“而且母亲帮我收藏了这么久，也没丢掉，直到她去世前，也没和我提到这个。”

她指出，母亲于2015年去世，她大概在2017年开始收拾母亲的遗物。

其实她不确定当年的头发是否可以捐，以为会有年龄（发龄）限制。

“后来我上网找资料，才知道其实头发一剪下来，它就是死掉了，不会坏也不会长，反正就是保持当时剪下来的长度和品质。”

她说，加上小时候没染发也没烫发，那束头发的发质还是健康的。

赖昭宏在这次的“青丝行动”中捐出了1 大束及4 小束的头发，4小束（左）是在不久前剪下的，1大束（右）则是12岁那年剪下的。

保护免受凉

假发对癌童很重要

赖昭宏参与了由DIGNITY基金会发起的捐发活动，帮助因患癌化疗而失去头发的儿童。

她说，癌症儿童进行化疗后，化疗药物会致使病人脱头发，这些癌症儿童将成为“光头人”。

“患病的儿童本来就受病痛的折磨，加上若没有头发，他们也会着凉，这也是为甚么一顶假发对这些儿童来说这么重要。”

真发制造较透气

她进一步说，使用真发制造的假发，和假发制造的假发并不一样，真发制造的假发会比较透气。

“小孩子的头皮比较敏感和细嫩，如果戴上真发做的假发，即便戴了很久，也不会不舒服。”

她说，在市场上，真发制造的假发一般上要上千令吉，现在在DIGNITY基金会为癌症幸存者举办的青丝行动下，将会为癌症儿童制造50顶假发。

为了达到为癌症儿童制造50顶假发的这个目标，此活动需要至少300位“送青丝者”（捐发者）。

DIGNITY基金会将所收集到的头发交由指定的假发制造中心制作，完成后再把假发免费分配给有需要的癌症儿童。

曾患癌不能捐血

头发15公分也能捐

赖昭宏本身也是癌症康复者，一直都知道有捐发这回事，以前长头发的时候没想过捐发，到想要捐的时候，头发一直留不长，她还以为必须达到30公分长才可以捐，所以每次剪发都没将头发留下，近年来才知道只要长度达到15公分也可以捐。

她说，从小就很想捐血帮助有需要的人，因为体重不达标，因此一直不能捐血。

“等到20岁那年，体重达标了，却不幸患上甲状腺癌。”

她说，当时的她无需接受化疗，但因为长期服药，因此不适合捐血。

照顾患病双亲有感

转当关怀师助病患家属

谈及成为关怀师之路，赖昭宏表示，中六毕业过后，她工作了7年才念大学，因此当年大学毕业时已30岁。现在的她除了是一名关怀师，也是一名大体捐赠意愿者。

她说，大学毕业后，在世界宣明会工作了5年，后来因父亲健康出问题，因此她大部份时间都是陪伴父亲，而父亲最终因心肌梗塞离世了。

“没想到的是，母亲当时被诊断患上胃癌末期，须接受化疗。”

“由于母亲患癌的事情，我决定辞职，做个全职的照顾者，陪伴母亲长达1年半，直到她去世。”

就这样，赖昭宏在两年内失去了双亲。

她说，在陪伴母亲期间，发现照顾者知道的太少了，很多时候不明白医护人员所表达的，甚至面对语言上的沟通问题。

“在这种情况下，家人难免会慌乱，不知所措，因此当时在医院照顾双亲期间，我就在想，医院是否有这样的职位，负责照顾病人的家属。”

“后来我经常留意这样的资讯，直到母亲去世之后，需要重新找工作，因此我想说去学习这方面的知识。”

就这样，赖昭宏进入了国立台北护理健康大学，修读生死与健康心理咨商系学系，成为一名关怀师。