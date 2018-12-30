林吉祥：金马仑补选意义大‧“国阵别玩金钱政治” 行动党资深领袖林吉祥表示，全国人民和金马仑的选民都在注视金马仑国会议席补选，他提醒国阵不要再玩弄金钱政治及贿选。

林吉祥（中）在金马仑冷力拜访选民时，和选民们合照。左三起是黄德及马诺嘉兰，右起是行动党区部主席三美、古拉及张玉刚。（图：星洲日报）

（金马仑30日讯）行动党资深领袖林吉祥表示，全国人民和金马仑的选民都在注视金马仑国会议席补选，他提醒国阵不要再玩弄金钱政治及贿选。

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他今日联合行动党副主席古拉及行动党第14届大选金马仑国席候选人马诺嘉兰等人到冷力和日赖州选区的原住民村巡视补选的筹备工作后，在新闻发布会上这么指出。

他说，这次的补选意义重大，在过去的509全国大选，是全民打击贪污和金钱政治为主要重点，这次的补选则是要彰显人们寻求改变选举与政治体系，以及反对贪污与盗贼之国的决心。

“2018年还有两天就要结束了，2019年对马来西亚是个重要的年份，因为人民可以在这一年里看到政府体制与结构的改革，带来全新的马来西亚。”

“新马来西亚是无法在100天或2年内形成的，而是需要经历几个大选，甚至是两个十年才看得见，所以这次补选对于新马来西亚的发展具有重大的意义，以便国家拥有一个干净和零贪污的政治体系。”

至于金马仑国席补选的候选人，他透露，党中央将在未来几天内商讨人选，但对记者提问是否原班人马上阵或有新脸孔等问题三缄其口，更开玩笑指他本身就是候选人。

古拉：火箭派干净候选人

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古拉指出，这次补选是因为大选时出现贿选，补选就是要向国人显示，人民不会对贪污妥协。

他相信国阵仍然拥有庞大的资金，他呼吁人民抛开过去，忘了“金钱就是王”的歪理，停止金钱政治，给予希盟一次机会。

“行动党从未赢过金马仑国席，这是一个黄金的机会，行动党派出一个人格和双手都很干净的候选人上阵。”

马诺嘉兰：反对贪污政治战役

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马诺嘉兰指出，这次补选是人民反对贪污政治的一场战役，选民希望能够凭著自由意志投选心目中的候选人。

“这次不会再有金钱政治，选委会和净选盟会做出严密的监督，确保补选不再有金钱政治出现，同时也是一个指标性的补选。”

“这里有很多需要解决的问题，我很了解，无论党最终派谁上阵，我相信候选人仍然会为正义和选民斗争。”

黄德：金马仑议席很重要

文冬区国会议员黄德指出，金马仑对希盟来说是一个很重要的议席，如果拿下这个国席，希盟就可以拿下淡马鲁、文冬和劳勿在内，从平原至高原的西彭亨走廊。

丹那拉打州议员张玉刚说，这次补选将能把金马仑国会议席列入希盟的改革议程，不能再放任金马仑落入国阵的霸权统治。

水源、土地及天然资源部副部长东姑祖布里沙表示，该议席的希盟原任国席候选人马诺嘉兰通过法律程序伸张正义，对彭亨州和金马仑是个很好的起点，相信其他选区也会有同样的公正审判。