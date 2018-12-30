吁敦马任满一届首相‧莱士：党员建议合理 他说，这是因为以马哈迪的性格，后者可以维护很多事情及改善国家的表现。

莱士雅丁表示，他支持让马哈迪担任一届，即5年首相的建议。（图：星洲日报）

（布城30日讯）土团党最高理事丹斯里莱士雅丁认为，党员提出让首相敦马哈迪担任满一届的首相，是非常合理的建议。

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他说，这是因为以马哈迪的性格，后者可以维护很多事情及改善国家的表现。

指盟党或无法接受

他出席第二届土团党大会时，接受媒体询问说，或许希盟的盟党无法接受这项建议。

无论如何，他强调，必须顾及公正党主席拿督斯里安华、夫人拿督斯里旺阿兹莎及其团队的感受。

另一方面，莱士雅丁认为，土团党不应该直接将有才华及积极的前巫统领袖拒于门外，或直接宣判那些欲加入土团党的领袖有罪，因为这做法将加速让这些领袖加入其他政党，如公正党。

他补充，本身鼓励巫统领袖加入土团党，因为目前巫统还有很多有经验的人才，不过该党必须严格筛选已反省及正面的领袖，并重新栽培他们。

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新闻背景

敦马承诺2至3年内交棒安华

今年9月，首相敦马哈迪对外表示，他会履行希盟的协议，在他出任首相大约2至3年内，把首相职交给公正党主席拿督斯里安华。

但是，马哈迪并没有透露卸任的日期。他只是说，他和安华之间没有问题，两人可以良好合作。

不过，土团党斯迪亚旺沙区部却在今年10月杪召开代表大会，全力支持马哈迪完成5年首相任期，直到第15届全国大选。