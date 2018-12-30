及时评论‧土团会否变巫统2.0 ？ 虽然都是“老面孔”，但土著团结党这3天召开的只是该党的第2届代表大会。算一算土团党成立了多久，或许很多人会很惊讶，土团党只成立不到2年半，就已经是个有首相、6名部长及6名副部长的政党。

来自全国的中央代表踊跃出席土团党第二届代表大会，在闭门的辩论环节上向党领袖发表论述。（图：星洲日报）

虽然都是“老面孔”，但土著团结党这3天召开的只是该党的第2届代表大会。算一算土团党成立了多久，或许很多人会很惊讶，土团党只成立不到2年半，就已经是个有首相、6名部长及6名副部长的政党。

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许多人都感觉不到土团党只是一个小党，他们在509大选赢得13席，近期接受3名前巫统的国会议员跳槽，国席增至16席，但他们在国会依然是个小党，连伊党的议席都比他们多。然而，土团党的势力可不小，他们在希盟内部、希盟政府内拥有很大的话语权，如今的目标更是要取代巫统在马来人心中的地位，让马来人忘了巫统，投入土团党的怀抱。

土团党在这3天代表大会展示的就是这样的野心。首相敦马哈迪提醒党员及马来人，巫统已经瓦解了，也是个没有希望的政党，他们在败选后作出的所有部署全都失败，包括和其他政党，甚至接触执政党寻求结盟及成立联合政府，以为巫统还有机会回到以前掌权的风光日子，继续在联合政府做老大。

马哈迪讽刺巫统在做末哲宁（MatJenin）的梦（意指发白日梦），如今已经被击败、被侮辱，也没有能力再振作。

敦马指马来人新避风港

他安抚马来人说，马来人不必为了这个曾经属于马来民族的政党走向末路，而失去方向或缺乏安全感，因为土团党将会成为他们新的避风港。

虽然希盟赢得大选，但获得的马来票比国阵和伊党还少，甚至连30%的支持率都没有，而希盟政府与土团党如今的最大挑战，就是要确保他们能牢控马来票，让巫统难以收复失地。

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土团党总裁丹斯里慕尤丁也已经提出了“共享繁荣政策”，他将把这个土团党要扶持马来人及土著的新土著议程政策带上希盟政府，成为国家政策。

马哈迪双管齐下，除了吸引及提高马来支持，另一方面也开放门户欢迎巫统“难民”加入土团党，分裂巫统，也进一步要毁掉巫统，让马来人几乎除了土团党，就已经没有选择，尤其过去已习惯支持巫统的马来人，还是倾向于纯马来政党，而不是公正党这样的多元种族政党。

就如巫统最高理事丹斯里莱斯雅丁所说，如果土团党不广收党员，这些人就会加入公正党，最终壮大了公正党。

难拒国州议员加入

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尽管马哈迪及土团党已多次表明不会来者不拒，将会审查他们是否涉贪或犯法，也只会筛选能为希盟及土团党贡献的前巫统领袖入党，但如果要加入土团党的是国州议员，土团党基本上也难以拒绝，不用投入资源竞选就有国州议席自动送上门来壮大势力，这时还谈甚么筛选和原则？

土团党招收巫统叛将引起争议，也有报道指党内有一派人不满这种做法，担忧“巫统文化”渗入土团党。土团党妇女组党员不多，主席丽娜哈仑向来对党领导层的决定唯命是从，但就算是看起来比较敢怒敢言的青年团团长赛沙迪，他又能改变甚么？

赛沙迪在党员面前向领导层喊话，要加入土团党的前巫统党员必须向人民道歉，可被记者问道正式成为土团党党员的3名国会议员——前部长兼巫统最高理事慕斯达法、前巫统女青年团团长玛丝艾米雅蒂，还有诺阿兹米曾几何时道过歉时，赛沙迪答非所问，根本无法回答。

赛沙迪说，土团党不能为了政治存活而变成巫统2.0，他担忧让巫统叛将加入会让巫统文化进入土团党，但土团党选择接收这批为了政治存活而背弃巫统，加入土团党的“难民”，看到的只是他的沉默。

马哈迪和土团党要马来人忘了巫统，但土团党上下或党员本身，能忘得了曾经在巫统的自己吗？或许不必等太长的时间，当党内越来越多巫统的身影时，当土团党的所有政治倾向与意识形态、就连召开代表大会的活动安排、送给代表的包包都越来越似曾相识，就能验证这个收容为了利益而跳槽者的新政党，会不会是巫统2.0了。