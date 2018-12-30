阿兹敏希山两家人摩洛哥度假‧长子推文：“我们的家庭重聚” 公正党署理主席拿督斯里阿兹敏和巫统前副主席拿督斯里希山慕丁两家人相聚在摩洛哥度假旅行，阿兹敏长子还发推文使用“我们的家庭重聚”的字眼来形容他们的旅程。

阿兹敏长子阿米尔日前发推文上载家人和希山慕丁一家在度假胜地摩洛哥的合照，引起各种猜测。

（雪兰莪‧八打灵再也30日讯）公正党署理主席拿督斯里阿兹敏和巫统前副主席拿督斯里希山慕丁两家人相聚在摩洛哥度假旅行，阿兹敏长子还发推文使用“我们的家庭重聚”的字眼来形容他们的旅程。

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阿兹敏和公正党主席拿督斯里安华最近因为委任新领导层的排阵意见相左，他和希山慕丁的合照，让公正党内部分裂的发展出现更多猜测。

根据星报的报道，阿兹敏长子阿米尔日前发推文，上载他们家人和希山慕丁一家在度假胜地摩洛哥的合照，还写上“我们的家庭重聚”的字眼（our famalies reunited）。照片上看来，两家人似乎关系密切，阿兹敏和希山紧密的站在一起。

阿米尔也在社交媒体上载了一段两家人一起用餐的视频，桌上佳肴仿佛还有龙虾，阿兹敏和希山两人则是在谈话，录影也附上一句：“许久之后终重聚”。

希山慕丁此前传言涉及阻止安华出任下届首相的行动，如今在政治敏感时刻，希山和阿兹敏两家人三代同堂17人一起度假和互动，具有不寻常的意味。

阿兹敏和希山在政治上相识已久，但是一起出游却是耐人寻味，引起外界揣测两人未来是否会联手出击。

阿米尔推文在引发争议后随即删除相关推文和视频。

阿米尔秒删推文与视频

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另一方面，疑阿米尔在推文引争议后秒删有关推文与视频，有网民指挖坑自跳，家庭聚会属党会议。

阿米尔此前所上传的视频内容是两家人共餐的情景，戴着墨镜的阿兹敏和希山慕丁两人相谈甚欢。网民随后嘲讽他自曝其短，两家人的聚会是海外远程操控党的会议，阿米尔则回复该网民指他胡说八道后，并删除相关推文。