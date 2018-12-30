慕克力：审查前巫统领袖入党‧基层意见将获考虑 “有些人会接受，因为他想为区部添加议员，尽管双方在大选时是敌对的。”

马哈迪（中）一身红色马来装，出席土团党代表大会，亲自聆听代表在辩论环节提出的论述。左起为慕尤丁及慕克力。（图：星洲日报）

（布城30日讯）土著团结党署理总裁拿督斯里慕克力说，负责审查和过滤前巫统领袖入党的委员会在做决定前，会考虑基层党员的意见。

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他指出，若有反对党议员表态有意加入土团党，党领导层首要步骤是取得有关区部的反馈。

“有些人会接受，因为他想为区部添加议员，尽管双方在大选时是敌对的。”

总裁能决定入党资格

慕克力也是该委员会的主席。他昨日出席土团党大会时，接受《马新社》采访时坦言，有区部会因个人曾犯下的过错，反对接受巫统国州议员。

“虽然没有正式报告（从执法单位），但这样的人是不能被接受的，因为他们担心这些人会把不良文化带入党内。”

他说，除了筛滤犯错记录，来自巫统的土团党领导层，如总裁丹斯里慕尤丁也有能力决定这些人的入党资格，因为他们认识有关议员。

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“我们可以知道他们在巫统时的政治习惯，确保这些反对党议员入党不会影响土团党的表现和形象。”

慕尤丁说，土团党基层领袖无需担忧因巫统议员的加入，影响他们成为下届大选候选人的机会。

“在这5年期间，那些跳槽议员不一定保证是下届大选的候选人。”

跳槽议员不能有附带条件

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他强调，这些反对党议员不能有附带条件，相反该党会向他们开出条件，即必须对过去犯下的错误公开道歉，包括曾通过政府机构打压反对党时期的土团党。

“我看有些想要跳槽的议员没有意识到这点，好像不觉得自己有错。当他们醒觉了，为前政党犯过的错公开道歉，就能成为土团党的一分子。”

他指出，真心道歉将缓解党员对巫统议员跳槽的不适感。

慕克力也说，他已向希盟党主席理事会解释跳槽议题，保证该党会慎重考虑后，才接受巫统议员入党。

“若有人会影响希盟的形象，我们会拒绝对方入党。”

他相信有反对党议员也有意加入其它希盟成员党，并形容此举能巩固希盟在国会的地位。