【职妈之路】郭秋香 ‧ 笑看江湖 日子总有高低起落，最重要的不是外在所拥有的一切，不是别人的评价，而是内心的富足与平静。不是跟别人竞争，而是跟自己赛跑。

愿我们都有一颗豁达的心，自我疗愈，迎战生命每一场风暴。

如果有一天你离开，最想留什么给孩子？

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那是何汉寅牧师曾经分享的一篇讯息，很多年过去了，却一直深深烙印在脑海里。

不知不觉成了3个孩子的母亲以后，这些年的经历，对于生命开始有了更深的体会与感悟。如果有一天我离开，最想留给孩子的会是什么呢？

在这场人生的旅途上，我们总在每一个成长路上，似乎必须跟上社会为我们设下的标准，什么时候必须学会爬行、走路、讲话、写字、读书、念大学、结婚生子、买屋、工作。逃不掉一个俗世的框架，每个阶段仿佛都在赛跑，一定要达到那条线。

好久好久以后，才真正明了，生活是一种选择，不用论断也不用羡慕别人的生活。日子总有高低起落，最重要的不是外在所拥有的一切，不是别人的评价，而是内心的富足与平静。不是跟别人竞争，而是跟自己赛跑。为自己设下的目标，什么时候该实现、什么时候该超越从前的那个自己，把自己变得更好，考验的都是自己的智慧与情商。

做 自 己 生 命 的 魔 术 师

人世间一切最终都会成空，生不带来死不带去。在这场人生旅途上，怎么尽力的把日子过好，用爱和真心，感受生活上每一个小感动，跨越每一个关口，做自己生命的魔术师，为这场旅途填上斑斓的色彩，会是更珍贵的。

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在教养上，曾经一度太忙碌的我们，对于逐渐长大的孩子有些失措了，不懂得如何教养那个开始有了自己想法、不听爸爸妈妈指示的老大。看到了朋友借给我的洪兰书籍，对于“以身作则和全心陪伴”的这个教养法则最有感受。

在不停摸索学习如何当一个称职的好父母这条路上，也在错误中不断反省和向身边的友人学习。再忙碌只要在属于孩子的时间，用心的陪伴，关心孩子，再以身作则，生活就是最好的教养。在鱼与熊掌不能兼得的情况下，能做的就是付出更多的努力了。

古话说得好，“养儿一百，长忧九十九”，在我们已经逐渐老去的当儿，和丈夫也常常在想，如果有一天，我们死了，最想留什么给3个孩子呢？

如果我们走了，最想留给孩子的是一颗豁达的心。能够用豁达的心自我疗愈，应对每一个挑战、迎战生命的每一场风暴；一颗豁达的心，看待生命的得失起落、一颗豁达的心，笑看江湖。

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一颗豁达的心，送给孩子、送给自己，也送给你。

ps：感谢这一路来陪我成长的星洲日报读者，这一年的专栏是生命珍贵的一页。

谢谢告诉我，喜欢看我文章的每一个你。有缘江湖再见。（完）