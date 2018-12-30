慕尤丁：“新土著议程”共享繁荣‧不阻非土著发展 他在土团党代表大会辩论环节致词时，也当场向首相兼土团党主席敦马哈迪要求落实这项政策，并获得马哈迪微笑点头致意。

（图：星洲日报）

（吉隆坡30日讯）土团党总裁丹斯里慕尤丁保证，新土著议程政策不会约束其他种族在各领域的发展，也承诺不会阻碍国家竞争力，更不会夺取其他种族的权利。

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不夺取其他种族权利

他说，新土著议程政策又名“共享繁荣政策”，一旦落实这项政策，政府希望能获得全民支持。

他在土团党代表大会辩论环节致词时，也当场向首相兼土团党主席敦马哈迪要求落实这项政策，并获得马哈迪微笑点头致意。

慕尤丁说，若土著议程政策拖慢了经济成长、阻碍了国家竞争力、任由贪污、滥权与舞弊事件上演、乃至对其他种族发展造成障碍，都不是该党主张的土著议程政策。

“在新马来西亚，让全民共同参与各项经济领域，达致共同成长是非常重要的，我们要让马来人与其他种族共荣，共享国家经济成就，更不会抢夺其他种族的权利。”

他主张土著议程政策须集思广益，因此将会接洽马来人经济组织、各族的工商会、企业家、经济专才、专业组织、非政府组织及希盟各成员党，讨论落实土著议程政策。

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巫裔须独立有竞争力

他说，马哈迪已提醒土著及马来人改变态度，并保护自己，才能创造成功，因为马来人不能指望其它人捍卫马来人的利益。

“确实，政府的援助重要；确实，马来人的政党重要。但是，马来人不能永远指望政府或马来人政党的援助，马来人要独立，必须要有竞争力，这样才能创造成功。”

他相信若能塑造成功与独立的马来民族，可以在国内外与其他人竞争，则可以在短时间内缩小各族在经济及阶级的距离，届时马来人无须任何形式的援助也可以成功。

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“因此，马来人与土著能否改变态度，成了土著议程政策是否能成功落实的关键，否则无论政府落实任何政策，都无法协助土著与马来人成功。我们必须在日常里奉行诚信、勤劳、纪律、勇敢、敏捷及所有道德价值，这样才能让马来人成为成功的民族。”

慕尤丁说，土著与马来人仍非常落后，是必须接受的事实，因此土团党主张落实土著议程政策，积极提升土著与马来人的经济成就，包括提升家庭收入、在就职及企业上的成就、提升薪酬、储蓄率及产业拥有率。

能否成功取决经济成长

“要落实土著议程政策，必须落实的就是与全民公平共享国家繁荣，无论种族、阶级与区域，在收入与财富拥有上达致公正公平，不让任何族群落后，并从中达致平衡与团结，让全民共享国家繁荣。”

“因此，这不是种族议程，却是一个国家议程。”

慕尤丁说，土著议程能否成功，取决于国家稳健的经济成长，确保国家经济快速成长，才能让全民真正感受并享有国家繁荣，否则就拿不出东西与让全民共享。

“更可悲的是，到时人人都争着仅有的国家经济，互相争执，演变成仇恨与互斗。”