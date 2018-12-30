火箭基层呛声希盟高层‧“议员跳槽辱民意！” “跳来跳去，侮辱民意！”不满多名国阵领袖跳槽至希盟，部份行动党基层党员公开呛声，要求希盟高层聆听民意，重视问题，跳槽者也应主动辞职。

行动党党员公开呛声，要求希盟高层聆听民意，莫让刚建立的新政府被不懂尊重民意的“青蛙”所玷污。前排左起是谢招福、詹玉兰、陈汉明。（图：星洲日报）

（柔佛‧新山30日讯）“跳来跳去，侮辱民意！”不满多名国阵领袖跳槽至希盟，部份行动党基层党员公开呛声，要求希盟高层聆听民意，重视问题，跳槽者也应主动辞职。

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行动党资深党员詹玉兰（68岁）、谢招福（64岁）、陈汉明（58岁）连同该党新山区10个支部、吉隆坡士布爹的10余名代表召开新闻发布会，表达对当前跳槽事件的不满。

詹玉兰指出，资深党员最初加入行动党的目的是希望国家走向两线制，如今好不容易政权交替，但当前无论东马或西马的跳槽情况如同侮辱民意。

“此时，虽然中央政权已易手，但我们仍旧不能掉以轻心，无论处于在朝或在野时期，都不能合理化看待绑架民意的行为。”

应制法令阻议员跳槽

她指出，基层党员确信跳槽是一项不负责任的行为，现阶段，国家需有效的法令，制止中选议员为了短利而背弃人民托付的希望。

她认为，希盟政府应参考槟州政府在2013年生效的《反跳槽法》，有关法令应在国实施，遏止议员违背民意。此外，世界多个国家，包括新加坡、印度、津巴布韦、尼日利亚等，也已制定了限制议员跳槽的法令。

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她强调：“创业难守业更难！”，新政府上台至今还不足一年，基层不希望看到刚建立的新政府被不懂尊重民意的“青蛙”所玷污，而基层也强烈促请计划跳槽的国州议员洁身自爱，在跳槽前以民意为基础主动辞职。

她透露，她已向该党柔州主席兼国防部副部长刘镇东反映对跳槽乱象的不满，对方表示收到，但并未发表意见。

应注重把经济搞好

另外，谢招福认为，希盟执政是改革的开始，当前应注重把经济搞好，同时针对前朝的贪污采取行动，毕竟希盟执政8个月来，尚未看到有贪官真正被采取行动。

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他也说，希盟已有做政府的经验，往后大选应当选出能真正为人民，敢于批评成员党的代议士。

陈汉明指出，希盟成员党接受巫统议员跳槽，犹如国家民主制度开倒车，政府不仅违背希盟支持者，也违背国阵支持者的意愿。

他说，在第14届大选，希盟的立场是推翻种族主义及贪污的国阵政府，但如今跳槽的议员加入希盟并非为了改革议程，而是为了个人利益及“避难”。

“若选民没感觉到新改革与新马来西亚，相信下届大选希盟要继续执政是有困难的。”

行动党武吉英达1支部财政余文顺希望希盟领袖能多接近人民与基层，尽速立法。