食肆业者测量吸烟区‧“3公尺内禁烟不实际” 不过，对于3公尺内的禁烟范围，在森州的不少业者都认为，有点不切实际，因为3公尺的距离并不远，对于非烟客而言并没有太多的保护，反而会让烟客觉得很麻烦。

（森美兰‧芙蓉30日讯）食肆禁烟即将在1月1日开始，然而烟客若要吞云吐雾就必须在距离食肆3公尺以外的地方，虽然这项禁令遭怨声载道，但是为了避免因此而中罚单，不少业者已经开始测量出“安全范围”，让烟客到非禁烟处吸烟。

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不过，对于3公尺内的禁烟范围，在森州的不少业者都认为，有点不切实际，因为3公尺的距离并不远，对于非烟客而言并没有太多的保护，反而会让烟客觉得很麻烦。

叶德秋：距离不远

叶德秋（55岁，餐饮业者）指出，他并没有在茶室外注明吸烟区，因为3公尺的距离并不远，目测就大概能知道在哪里。

他说，对于吸烟必须到食肆外3公尺的措施感到费解，但是基于这是政府的指示，不想惹麻烦也唯有遵从指示，若有茶客、酒客要吸烟，唯有请他们到3公尺以外的距离。

“但是离开我店用餐座位处3公尺，就正好是泊车位，若是请顾客到外吸烟，让他们站在泊车位有点不好意思。”

叶德秋认为，政府若要有效执法，最好就是全面禁烟，不用花这么多心思去限制烟客，也为难商家。

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苏宏龙：影响生意

宏龙海鲜饭店东主拿督苏宏龙今日也在饭店外测量可吸烟的“安全地区”，他强调，本身没有抽烟，若餐馆禁烟可能卫生问题更容易照顾，可是很多顾客已陆续反映对政策的不满，对业者而言多少都会对生意造成影响。

琼发兴茶室东主刘学丰则说，大多数茶客都是烟民，而他们对于禁烟政策基本上都不会理会，包括3公尺距离为禁烟界线，但茶室业者还是会尽量提醒，也希望顾客能配合及听劝。