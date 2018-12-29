【“酷”儿魔妈】许雪翠 ‧ 岁末，拾掇创意的美好 亲子教养是双向的互动。我们双方的个性和价值观将决定这个关系的动力，而只有我们自己最清楚，这动力与角力之间的柔软与坚硬度，该如何永续经营。

我慢慢翻阅，孩子们过去一年的课业簿。岁末大扫除呢，大家都说要断舍离，但孩子们过去一年的学习，一笔一划用心刻印的生字簿、一次又一次努力付出后满分的听写、用心作答的练习本，我还真不舍得丢弃。那是属于他们的成长记录、学习的里程碑，如果实物会收成垃圾，至少也要拍下收藏！

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小禹的课业很可爱，阿妹的功课很工整。

唯独阿哥的……华文作业簿里的短语练习，他在括号里作答如下：

动词性短语：喝茶聊天、又说又笑、（杀人放火）；

形容词短语：伤心失望、快乐而自由、（又疯又狂）；

偏正短语：湛蓝的天空、（自卑的怪物）；专心地学习（疯狂地杀人）；

十分喜悦（非常变态）；主谓短语：五谷丰收、（功课太难）；

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姐姐阅读（老师冷笑）；

动宾短语：恢复平静、（远离白痴）；下决心（保护自己）；

谓补短语：哭了10分钟（疯了一年）；害怕极了（开心极了）。

想起脸书上常有天才学生的创意作答流传，大家会心一笑，有时还会对这些学生拍掌叫好，我如今对著作业簿哭笑不得。仔细对照，短语举的例倒是符合，且原本独立的短语还能前呼后应：自卑的怪物疯狂地杀人非常变态、功课太难老师冷笑、远离白痴保护自己、疯了一年开心极了！

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这不是天才是什么？往后翻，还算“正常”，但翻至一页，是一篇“给昔日小学同学写一封信”的填充作文。这类作业，估计内容八九不离十，大家都会叙述思念之情。偏偏，唯独咱家这初生之犊，给曾经“出卖与背叛”他害他见校长的同学写了一封活灵活现的信，开头就写：时间似轻烟，被微风吹散，但是时间和距离又怎能（恢复我们的友情呢）！两年了，在这七百多个日子里，我何尝不是（天天想着你对我做过的事，我永远不会忘记你把我害得多惨！）结语还是祝：一生倒霉！结果老师眉批：请认真做功课！

如 果 连 作 文 都 不 能 天 马 行 空……

问阿哥，为何你敢如此“跳脱常规”，他说如果连华文老师都容不下另类答案，上学就真的毫无乐趣可言了。我说创意作答很好：“你妈妈我心脏还算强，你道德科创意作答考个五十多分，我被Cikgu召见也力挺你了，但拜托PT3考场上你要懂得拿捏与收敛，明年的成绩将决定你能不能考上理科班，考不上你的什么AI机器人人工智能梦想就泡汤……”阿哥脸上马上一个“逃”字，转身不见。

这份功课我会珍之重之的藏起来，因为这里留有一个初中生未被学校教育扼杀的创意和勇气。不照标准答案和道德准绳作答真需要勇气啊！

这些年，阿哥的作业总是在提醒我，教养路上，万勿照本宣科，勿以为大人就一定是对的，以为世界就是我们知道的样子，以为人生不过如此……即使读过多少专家的教育论着，即使懂人家如何养出哈佛儿牛津女，即使儿童发展心理学专家总有精准哲理，但那些都是“别人的”。亲子教养是双向的互动。我们双方的个性和价值观将决定这个关系的动力，而只有我们自己最清楚，这动力与角力之间的柔软与坚硬度，该如何永续经营。

岁末了，该断舍离的我们断舍离，不该断舍离的，我们将它轻轻拾掇，往新一年出发。

2019年，一定是个继续成长的美好一年啊！亲子路上，让我们共同努力！（完）

魔妈，有事请教！

亲子教育路上满是疑惑？很多挫败感与歉疚感？还是觉得孤单，总有话无法对人说，不知自己这样做对或错……写信给“魔妈”吧！让她来分享教养上的小心得，分担教养路上的小苦恼。

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