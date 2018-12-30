希盟领袖访金马仑原住民村‧村长自爆揭国阵贿选 金马仑国席之所以举行补选，原来是金马仑双溪乐隆原住民村村长纳威和几个村民向选举法庭提供证据，证明国阵候选人涉嫌用金钱收买原住民贿选的。

双溪乐隆原住民们和拜访他们的希盟领袖合照，站者前排右五起是马诺嘉兰、古拉，左六为林吉祥。（图：星洲日报）

（彭亨‧金马仑30日讯）“我是最后一个在选举法庭供证，指国阵在509大选贿选的人。”

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金马仑国席之所以举行补选，原来是金马仑双溪乐隆原住民村村长纳威和几个村民向选举法庭提供证据，证明国阵候选人涉嫌用金钱收买原住民贿选的。

双溪乐隆原住民村今日中午迎来包括行动党资深领袖林吉祥及副主席古拉等多位希盟领袖的拜访，纳威在致辞中承认他是其中一个在选举法庭上供证的证人，同时呼吁原住民必须要有本身的立场，不要轻易被候选人以金钱收买选票。

“我们不要做被人赶去耕田的牛，而是要凭自己的意志投选喜欢的候选人。我们要忠于自己，看到政府做得不对就要谴责，做得好的就支持。”

古拉：拟定有利原住民政策

他认为，金马仑的原住民应该给予新政府一个机会为原住民服务。他也透露，这是该村子第一次有部长和副部长等大人物拜访。

古拉致辞时指出，行动党非常感谢原住民主动向选举法庭指控国阵候选人贿选，并促成这次补选，希望原住民能够给予希盟的候选人一次机会，为原住民在国会上争取权益。

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他说，目前政府正在拟定有利于原住民的政策，希望原住民耐心等待。他更呼吁原住民，若国阵候选人在补选中企图提供金钱买选票，应该坚定拒绝。

马诺嘉兰表示，原住民指证国阵候选人贿选显示不接受贿赂的选票和选举成绩，同时也憎恨某些人士有“金钱就能收买原住民选票”的观念。这证明原住民有原则，喜欢透明化与公平理念。

林吉祥表示，希盟在509全国大选中创造了历史，希望能继续再创历史，赢下金马仑补选，让这里的选民，尤其是原住民的孩子能够得到保障，公共设施获得改善。