霹公正党：获任命都是战友‧“阿兹敏应自我反省” 霹雳州公正党敦促公正党署理主席拿督斯里阿兹敏自我反省，并接受中央理事会（MPP）的任命决定，因为他们之间并不是敌对政党或是来自国阵和巫统成员的敌人。

（霹雳‧怡保30日马新电）霹雳州公正党敦促公正党署理主席拿督斯里阿兹敏自我反省，并接受中央理事会（MPP）的任命决定，因为他们之间并不是敌对政党或是来自国阵和巫统成员的敌人。

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公正党霹雳州主席法哈兹在昨晚发出的声明中表示，那些获得任命的都是党内的同志战友，而意见分歧不应成为永久性的敌意。

他说：“我们的党在希盟内的力量，应该通过团结党内的力量来维持。”

他是针对阿兹敏促请党主席拿督斯里安华重新检讨党的新领导层排阵的言论，发表上述意见。

法哈兹表示，党主席的决定是正确的，因为这使得该党更具包容性而不是专制，并确保党内的连续性。

他也说，阿兹敏的团队在刚过去的党选赢得许多职位，而通过新的任命，让党员之间的平衡和团结可以维持下去。