马佛青将联署致函内政部‧促禁卢军宏来马宣传 马来西亚佛教青年总会署理总会长沈耀胜说，该团将和其他佛教团体联署致函内政部，以阻止非正信佛家“心灵法门”破坏正宗佛教形象。

36个佛教团体领袖齐聚一堂，左起为明吉法师、南传法师、传闻法师、常迪法师、如音法师、惟馨法师、演香法师和净道法师。（图：星洲日报）

（吉隆坡30日讯）马来西亚佛教青年总会署理总会长沈耀胜说，该团将和其他佛教团体联署致函内政部，以阻止非正信佛家“心灵法门”破坏正宗佛教形象。

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今日在同一时间，“心灵法门”领袖卢军宏（又名卢台长）位于吉隆坡世贸中心举办“卢台长与佛友见面会”。

他说，在民主行动党甲洞区国会议员林立迎劝告下，马佛青下步计划将联署其它佛教团体致函内政部，要求政府禁止“心灵法门”领袖来马宣传非正信佛教。

他今日出席由马佛青、国际佛光山会马来西亚协会和马来西亚佛教发展基金会联办“2018岁末崛起-LiFE现在就是未来”在致辞时，如是指出。

他透露，现场有36个佛教团体领袖齐聚一堂，并指出全国如今共有270个佛教会。

他也说，明年的佛教团体活动的着力点将从个人转向家庭，旨在让一家大小的家庭成员齐来学佛，以有效增加佛教的社区人力和经济来源。

“未来马佛青6年着力发展的方向包括，推动佛教社区化、培育青年和凝聚法情。”

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他说，该组织会持续发展青年培训以及加强内部培训，以提升各佛教团体对佛法的信心。

“因为佛教团体需要青年，青年也需要佛教团体。”

传闻建议办佛曲创作赛

另外，马佛青宗教顾问传闻法师建议明年的岁末活动举办佛曲创作比赛，鼓励和凝聚青年佛教徒的参与感，以免佛教会走向老化。

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该活动有约2000人出席，另有知名艺人黄一飞及小喵伉俪、988电台主持人陈峰、Zurich国际保险公司首席财务员董伦坤和Khind首席执行员郑秉吉，名师指导佛教青年生命故事分享会。

其余活动包括岁末演唱会、小市集微艺展以及素食义卖。

出席者有明吉法师、南传法师、传闻法师、常迪法师、如音法师、惟馨法师、演香法师和净道法师。