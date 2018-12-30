森卫生局与李文材说法不一．“禁烟牌有规格烟头向左” 尽管卫生部副部长李文材今日宣布，业者无需按照特定的规格，不过森州卫生局局长再努丁强调，禁烟告示牌规格须符合“全黑色文字、以2条红直线代表‘点燃中’的香烟头、香烟朝向左边、以Ariel字体并全大写‘DILARANG MEROKOK’、尺寸需40CM X50CM”。

卫生部拟定的禁烟标志规格， 必须是40CM x 50CM，而且烟头是朝左， 斜杠也必须从右到左。（图：星洲日报）

（森美兰‧芙蓉30日讯）禁烟告示牌，究竟要怎样才符合规格？

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尽管卫生部副部长李文材今日宣布，业者无需按照特定的规格，不过森州卫生局局长再努丁强调，禁烟告示牌规格须符合“全黑色文字、以2条红直线代表‘点燃中’的香烟头、香烟朝向左边、以Ariel字体并全大写‘DILARANG MEROKOK’、尺寸需40CM X50CM”。

再多两天就全面落实餐馆熟食业禁烟，然而，业者对于禁烟告示牌的规格还是感到混淆。传言禁烟告示牌的“全新”规格是禁烟标志的烟头需在左边，否则被视为不符规格，让不少售卖禁烟告示牌的零售商乱了套，连茶餐室业者也摸不著头脑，反问：“烟头向左或向右，到底有何直接关系？”

对于禁烟告示牌的格式及规格，各地区地方官员也各有说法，尽管李文材今日宣布没有特定规格，包括可自由在告示上添加不同语言的“禁烟”字眼、甚至可使用复印式的禁烟告示；至于禁烟图案的烟头向左或向右都无所谓。

旧的禁烟标志，烟头都朝向右边。



官员：条例已阐明

不过官员却有不同说法。再努丁指出，根据烟草产品管制条例（修订）2018年阐明，所有用餐地点，包括茶餐室、餐馆、食档、小食中心、餐车及所有提供、售卖、享用食物的场所均列为禁烟区；商家在食肆商店必须安装以上规格的告示牌，否则会在相关条例下被对付。

根据卫生部通令所提供的禁烟告示牌参考图，禁烟标志的香烟为黑色、烟头为2条红色直线并且朝左边、外圈为红色、必须以全黑大写、字体为Ariel标注“DILARANG MEROKOK”、建筑物内张贴的禁烟告示牌尺寸必须为40公分X50公分。

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“数量则不限，业者需视建筑地方大小而定，但需确保所有食客都能够看得到告示牌为准。”

他表示，有关禁烟标志及告示牌格式沿用多年，并非增加的新规格，只是很多业者并非遵照卫生部的格式张贴告示牌。

尽管如此，指南中并未提及不能够增加其他语言的“禁止吸烟”字眼。

尽管禁烟令尚未落实，但食肆墙上已经贴上禁烟告示牌。



吴国福：业者买错纷要求退货

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无论如何，突如其来的“烟头向左”的格式，引起业者及民众的哗然，很多提早购买告示牌的茶餐室业者，如今纷纷向零售商要求退货，甚至让补“错”货的零售商，面临亏损。

芙蓉德利书局店主吴国福受访时透露，市面上所售卖的禁烟告示牌，烟头都是向右边，至于细节则有不同的设计，如一些有禁烟标志、有些双语（马来文及英文）；一些则是华巫英三语，还有各式各样的尺寸及设计，无论任何款式，禁烟标志的“烟头”都是向右。

据他透露，传统采用的禁烟告示牌，所有禁烟标志的烟头都是向右边，因此，他不解为何卫生局会要求标志的烟头必须向左边？

“禁烟标志是国际性标志，即便不识字的人，只要看一眼就明白意思，不明白执意要烟头向左的意义何在，上至制造厂下至消费者（茶餐室业者）都面临不同程度的损失。”

据了解，相信随着政府宣布禁烟告示贴纸规定的尺寸为40公分x50公分，许多印刷厂家为了应付市场需求，会大量生产有关尺寸的禁烟告示；不过，目前芙蓉市面上大部份都是“烟头向右”的禁烟标志告示牌，让消费者陷入两难，执行期近在眉睫，到底该买或不该买。

吴国福指出，随着卫生局官员宣布“烟头向左”的禁烟标志告示牌不符规格后，陆续有人上门要求退货，为了不为难对方，只能够向对方解释并退款。

“从卫生部长宣布落实禁烟令，市民除了知道告示牌的尺寸外，其余一概不知，连一间餐馆需要安装多少告示牌都一头雾水，更不懂该如何回答客人的疑问。”

吁卫部放宽处理

他认为，卫生部应该放宽处理，特别是已经购买并张贴禁烟告示牌的茶餐室业者，事实上，政府并没有提早告知告示牌的规格，而业者已配合政府的禁令。

“每张40cmx50cm的告示牌零售价约28令吉，一般茶室需要购买2张，如果买错了又要再购买，就白白浪费了百余令吉。”

李玉兴：政府应做好准备功夫

兄弟茶餐食东主李玉兴（65岁）：政府若要落实禁烟令，必须事先做好准备功夫，包括尽早告诉所有相关单位、商家、印刷商甚至零售商，公开宣布禁烟告示牌的规格，而不是最后一刻才宣布新规格，让所有人无所适从，让及早准备的商家反而“买错了”。

他庆幸还未购买禁烟告示牌并坦言，由于暂时找不到符合规格的“向左”禁烟牌，唯有暂时购买一张40公分x50公分的告示牌暂用。

谭大海：卫部应送正确禁烟牌

卫生部应该准备好正确的禁烟牌，送给餐馆及食肆业者，避免出现混淆。

“我不久前花了56令吉购买两张禁烟牌，岂料是“向右”的，以后可能要再购买新的告示牌，免得被取缔及查办，只能够自叹倒霉。”